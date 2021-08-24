Кардинал Пьетро Паролин примет участие в торжествах ко Дню Независимости Украины

Государственный Секретарь Святейшего Престола Кардинал Пьетро Паролин прибыл с официальным визитом на Украину.

«Кардинал Государственный Секретарь прибывает в страну по приглашению органов государственной власти на празднование 30-летия независимости Украины. Кардинал примет участие в основных событиях, запланированных на 24 августа.

Этот визит, который имеет строго дипломатический и протокольный характер, является признаком близости и внимания Святейшего Престола к Украине в то время, когда она отмечает такую знаменательную годовщину», – говорится в сообщении Апостольской нунциатуры на Украине.