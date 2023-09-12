Кардинал Пьетро Паролин посетит Словацкую Республику

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин посетит Словакию с официальным визитом. Поездка с посещением столицы государства Братиславы, а также городов Шаштина, Кошице и муниципалитета Клокочова, пройдет с 14 по 16 сентября 2023 года по приглашению Поместной конференции епископов (KBS).

В пресс-релизе пресс-службы KBS сообщается, что кардинал-госсекретарь прибудет в страну по случаю: 30-летия восстановления дипломатических отношений между Словацкой Республикой и Святейшим Престолом, 1160-летия прибытия на эти территории святых братьев Кирилла и Мефодия, а также 20-летия визита святого Иоанна Павла II и второй годовщины визита Папы Франциска в Словакию.

Высокопоставленный ватиканский иерарх прибудет в аэропорт Братиславы в четверг 14 сентября. В столице страны его встретит Апостольский нунций архиепископ Никола Джирасоли с представителями местного епископата. Затем пройдет встреча гостя с премьер-министром Словацкой Республики Людовитом Одором, президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

После встречи в здании нунциатуры со словацкими епископами кардинал Паролин примет участие в освящении статуи св. Кирилла, Мефодия и Горазда в районе Братиславского Града. Позже в Кафедральном соборе Св. Мартина в Братиславе он возглавит торжественную Святую Мессу по случаю 20-летия Апостольского визита св. Иоанна Павла II в Словакию и беатификации епископа Василя Хопка и сестры Зденки Шелинговой.

В пятницу 15 сентября он посетит Шаштин, где возглавит Святую Мессу перед базиликой Богородицы Семи Скорбей в рамках Национального паломничества к святыне. В этот день словацкие верующие отмечают большой католический праздник — День Девы Марии Скорбящей. Папа Римский в 1966 году официально признал Деву Марию Скорбящую святой покровительницей Словакии. Перед Святой Мессой кардинал-госсекретарь и епископы помолятся той же самой молитвой, которой они молились с Папой Франциском два года назад. Из Шаштина высокий гость вернётся в Братиславу, откуда затем отправится в Кошице.

В восточном мегаполисе страны кардинал Паролин освятит центр приема и интеграции украинских беженцев и встретится с украинской общиной. В Кошице он также посетит греко-католический собор Рождества Пресвятой Богородицы и римо-католический Кафедральный собор Св. Алжбеты, где будет отслужена Вечерня.

В заключительный день, 16 сентября, он посетит Клокочов, где после крестного хода с иконой Богородицы из Клокочова возглавит Божественную литургию св. Иоанна Златоуста и освятит новый паломнический центр, после чего вылетит обратно в Рим.

Кардинал-государственный секретарь — титул главы Государственного секретариата Ватикана, старейшей и важнейшей дикастерии (отдела) Римской курии. Его должность соответствует должности премьер-министра и может заниматься только кардиналом-епископом.