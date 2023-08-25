Кардинал Паролин: социальная дружба – ответ на «эпидемию неприязни»

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил приветственное послание епископу Римини по случаю 44-го «Митинга дружбы народов», который проходит в этом итальянском городе с 20 по 25 августа на тему «Человеческое существование – неиссякаемая дружба». Передает русская служба Vatican News.

Кардинал отмечает, что девиз встречи «явно идёт вразрез с тенденцией времени, отмеченного индивидуализмом и безразличием, которые порождают одиночество и многие формы отчуждения». К сожалению, войны и раздоры сеют в сердцах обиду и страх, а «глобальная и всепроникающая коммуникация» приводит к распространению менталитета, при котором любые различия воспринимаются как симптомы враждебности: «Возникает своего рода эпидемия неприязни», – отмечает иерарх и подчёркивает, что из этой ситуации невозможно выбраться собственными силами. Никто не может спастись в одиночку, поэтому в определённый момент истории Бог послал нам Своего Сына, чтобы люди могли научиться путям братства. Сам Иисус представляет Себя как друга; Дух воскресшего Христа разрушает одиночество, а Его дружба с людьми является чистой благодатью.

Кардинал Паролин напоминает, что Папа Франциск часто говорит о ценности настоящей дружбы, об открытости к другому человеку как к брату. Социальная дружба, по словам Епископа Рима, – «это единственный шанс в самых драматических ситуациях, даже перед лицом войны».

«Святейший Отец просит христиан и всех людей доброй воли не оставаться глухими к крику, который возносится к Богу из нашего мира». Одних речей недостаточно, подчёркивает кардинал: необходимы конкретные жесты и совместные решения, которые «созидают культуру мира там, где живёт каждый из нас»: каждый из нас может примириться с семьёй, друзьями или соседями, молиться за своих обидчиков, замечать нуждающихся и помогать им, нести слово мира в учебные заведения и в общественную жизнь, проявлять близость к тем, кто чувствует себя одиноким. «Этот путь может пройти каждый, и Церковь неустанно призывает людей идти по нему, можно сказать, с упорством практикуя эту высшую человеческую и христианскую добродетель», – подчёркивает ватиканский госсекретарь.

В этот тревожный час истории Папа Франциск призывает участников 44-го «Митинга дружбы народов»: пусть готовность к «неиссякаемой дружбе» – основанной на Христе и на камне Петра – никогда не ослабевает. Нужно быть готовыми принимать добро со стороны других, поскольку «другие культуры – не ‘враги’, от которых нужно защищаться, но различные отражения неисчерпаемого богатства человеческой жизни» (Fratelli tutti 147).

«Именно человеческий опыт, который мы разделяем с каждым человеком, к какой бы культурной и религиозной традиции он ни принадлежал, является той почвой, на которой может укорениться опыт дружбы, созидающей историю», – пишет кардинал Пьетро Паролин, говоря о пожелании Святейшего Отца: дабы «Митинг дружбы народов» и впредь способствовал развитию культуры встречи, открытой для всех, не исключающей никого, поскольку в каждом человеке есть отражение Небесного Отца, «дающего всему жизнь и дыхание» (ср. Деян 17,25).