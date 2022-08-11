Кардинал Паролин: пацифизм Церкви — это вера в мир и работа на благо мира

«Дипломатия Святейшего Престола не связана с определенным государством: она относится к международному праву, не преследуя политических, экономических, военных интересов. Она ставит себя на служение Епископу Рима, пастырю Вселенской Церкви»: так госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил суть дипломатии Апостольского Престола в интервью итальянскому геополитическому журналу LIMES.

Отметив, что особенностью понтификата Папы Франциск является «менее евроцентричная Церковь», а также «многосторонний взгляд на международные проблемы», Паролин подчеркнул: «Церковь следует примеру своего Господа — она верит в мир, трудится во имя мира, борется за мир, свидетельствует о мире и старается его созидать. В этом смысле она пацифистка». И хотя Катехизис Католической Церкви предусматривает законную самооборону, — народы имеют право защищаться, когда на них нападают, — вооруженная самооборона должна осуществляться в рамках определенных условий, перечисленных в том же Катехизисе: все другие средства для прекращения агрессии должны быть невозможны или неэффективны; должны быть налицо серьезные возможности успеха; применение оружия не должно приводить к более тяжкому злу и беспорядку, чем то зло, которое надо прекратить».

Кардинал Паролин остановился на теме необдуманного и несоразмерного применения оружия во многих частях мира. «Война начинается в сердце человека, — утверждает глава ватиканской дипломатии. – Каждое кровавое оскорбление отдаляет мир и усложняет процесс переговоров». Папа нередко говорит об этом, но его голос остается «гласом, вопиющим в пустыне», отмечает Паролин: «И сегодня, в трагических украинских событиях, на данный момент нет признаков расположенности к реальным переговорам о мире, к принятию посредничества super partes. Очевидно, недостаточно, если это предлагает одна сторона или это предполагается в одностороннем порядке; обе стороны должны непременно выразить волю в этом смысле. Еще раз… vox clamantis in deserto. Но слова Папы остаются в любом случае свидетельством высочайшей ценности, оказывающим влияние на совесть многих, так что люди все больше осознают, что мир и война начинаются в сердцах и все мы призваны внести свой вклад в продвижение первого и в отвержение последней».

На вопрос о возможной поездке Папы Франциска в страны Восточной Европы госсекретарь Ватикана ответил, что для Папы важно, чтобы «его поездки приносили конкретную пользу»: «В этой перспективе он сказал, что хочет отправиться в Киев и принести утешение и надежду населению, страдающему от конфликта. Точно так же, он объявил о готовности поехать в Москву — при наличии условий, по-настоящему полезных для достижения мира».

Интервью также коснулось соглашения между Ватиканом и Китаем. «Диалог между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, начатый по решению св. Иоанна Павла II и продолженный во время понтификатов Папы Бенедикта XVI и Папы Франциска, привел в 2018 году к подписанию временного соглашения о назначении епископов в Китай. Его временность стала особенностью, которая не позволила сторонам открыть документ для всеобщего обозрения до проверки его функционирования на местах и ​​принятия решения», — напомнил иерарх.

«Если говорить об оценке результатов соглашения, то, думаю, можно сказать, что шаги предприняты, но не все препятствия и трудности преодолены, поэтому до его успешного применения и совершенствования еще предстоит продолжить путь искреннего диалога», — отметил кардинал Паролин.



Источники: русская и белорусская службы Vatican News