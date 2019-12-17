Кардинал Марк Уэлле: 30% кандидатов в епископы отказываются принять высокое служение

Кардинал Марк Уэлле: 30% кандидатов в епископы отказываются принять высокое служение

Декабрь 17, 2019

Число католических священников, которые отказались от предложения Папы стать епископами, значительно возросло за последние годы, рассказал кардинал , префект Конгрегации по делам епископов. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch

В интервью испанскому сайту Vida Nueva Digital канадский иерарх сообщил, что сегодня 30% священников, которым Папа предлагает епископство, отказываются от высокого служения. Десять лет назад аналогичные показатели были втрое ниже, добавил кардинал Уэлле, возглавляющий ключевое подразделение Римской Курии с 2010 года. «Когда я приехал в Рим [чтобы возглавить Конгрегацию по делам епископов], отказывался – по личным или каким-либо иным причинам – один из десяти кандидатов; сегодня отказываются трое из десяти», – рассказал кардинал из Квебека. «Возможно, причиной отказа является то, что они чувствуют себя недостойными, что они недостаточно тверды в своей вере, что у них трудности в личной жизни или что они боятся навредить Церкви, – предположил глава ватиканской дикастерии. – Для отказов есть множество причин, к которым проявляется уважение». В целом эту тенденцию кардинал Уэлле связывает с «общим кризисом веры», который отмечается во многих странах мира и который также проявляется «в браке, монашестве, священстве и культуре».

Пытаясь составить нечто типа «фоторобота» идеального епископа, глава Конгрегации отметил, что сегодня Церковь нуждается «не столько в профессорах, сколько в пастырях, пропитанных запахом своих овец», как говорил Папа Франциск. В пастырях, обладающих даром эмпатии и интересом к «беднейшим и отверженным». «Если мы, прежде всего, будем заботиться о тех, кто страдает, о покинутых, о бедных, которые борются за свое выживание, – вся община (…) будет обновляться путем конкретной деятельной любви, – убежден кардинал Уэлле. – Если миссия не сопровождается деятельной любовью, объяснения бесплодны, никакое слово не проникнет в сердца слушающих».

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