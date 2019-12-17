Кардинал Марк Уэлле: 30% кандидатов в епископы отказываются принять высокое служение

Число католических священников, которые отказались от предложения Папы стать епископами, значительно возросло за последние годы, рассказал кардинал Марк Уэлле, префект Конгрегации по делам епископов. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch

В интервью испанскому сайту Vida Nueva Digital канадский иерарх сообщил, что сегодня 30% священников, которым Папа предлагает епископство, отказываются от высокого служения. Десять лет назад аналогичные показатели были втрое ниже, добавил кардинал Уэлле, возглавляющий ключевое подразделение Римской Курии с 2010 года. «Когда я приехал в Рим [чтобы возглавить Конгрегацию по делам епископов], отказывался – по личным или каким-либо иным причинам – один из десяти кандидатов; сегодня отказываются трое из десяти», – рассказал кардинал из Квебека. «Возможно, причиной отказа является то, что они чувствуют себя недостойными, что они недостаточно тверды в своей вере, что у них трудности в личной жизни или что они боятся навредить Церкви, – предположил глава ватиканской дикастерии. – Для отказов есть множество причин, к которым проявляется уважение». В целом эту тенденцию кардинал Уэлле связывает с «общим кризисом веры», который отмечается во многих странах мира и который также проявляется «в браке, монашестве, священстве и культуре».

Пытаясь составить нечто типа «фоторобота» идеального епископа, глава Конгрегации отметил, что сегодня Церковь нуждается «не столько в профессорах, сколько в пастырях, пропитанных запахом своих овец», как говорил Папа Франциск. В пастырях, обладающих даром эмпатии и интересом к «беднейшим и отверженным». «Если мы, прежде всего, будем заботиться о тех, кто страдает, о покинутых, о бедных, которые борются за свое выживание, – вся община (…) будет обновляться путем конкретной деятельной любви, – убежден кардинал Уэлле. – Если миссия не сопровождается деятельной любовью, объяснения бесплодны, никакое слово не проникнет в сердца слушающих».