Кардинал из Киншасы высказался о «поспешности планов по беатификации» короля Бельгии Бодуэна

Кардинал Фридолин Амбонго Безунгу, член ордена Капуцинов, ординарий Архиепархии Киншасы в Демократической Республике Конго (ДРК) и президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара (SECAM), поднял вопрос о «поспешной беатификации» короля Бельгии Бодуэна, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Амбонго, выступавший на пресс-конференции в Риме за несколько дней до завершения Синода епископов по вопросам синодальности, прокомментировал неожиданное заявление Папы Франциска, сделанное им 29 сентября 2024 года тысячам участников Мессы на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе: «По возвращении в Рим я открою процесс беатификации короля Бодуэна».

Под аплодисменты и возгласы одобрения понтифик назвал покойного короля-католика, который предпочел временно отречься от престола, вместо того чтобы подписать закон, легализующий аборты, «человеком веры, который служит примером для лидеров сегодня».

Папа Франциск также призвал католических епископов Бельгии «взять на себя обязательство» содействовать делу канонизации Бодуэна.

На пресс-конференции 22 октября в Риме Амбонго заявил, что, хотя заявления Папы Франциска соответствуют «желанию Церкви в Бельгии», покойный католический король Бельгии, как сообщается, был связан с убийством в 1961 году премьер-министра Конго Патриса Лумумбы.

Точные обстоятельства смерти политика были долгое время неизвестны широкой общественности. Сын Патриса Лумумбы Франсуа подал запрос в Бельгию с целью выяснения обстоятельств смерти своего отца. Спустя 41 год после события специальная комиссия бельгийского парламента восстановила события, сопутствовавшие смерти П. Лумумбы. Согласно выводам комиссии, он и его соратники были арестованы сообщниками Мобуту Сесе Секо и депортированы в самолёте к Моизу Чомбе в Катангу, где были помещены в лесную хижину. Лумумба со своими соратниками Жозефом Окито и Морисом Мполо подверглись пыткам, после чего их посетили политические соперники — Моиз Чомбе, Эварист Кимба Мутомбо и бельгийские политики. 17 января 1961 года Лумумба с соратниками были расстреляны катангийскими солдатами, состоявшими под командованием бельгийских офицеров, и закопаны на месте расстрела. На следующий день трупы были выкопаны, расчленены, растворены в кислоте, после чего останки были сожжены. Убийство было приписано жителям деревни. Большинство средств массовой информации, однако, указывали на причастность к преступлению Чомбе. В заключительном отчёте комиссия пришла к выводу, что король Бельгии Бодуэн знал о планах убийства Лумумбы. Также было установлено, что бельгийское правительство оказывало транспортную, финансовую и военную помощь силам, враждебно относившимся к Лумумбе. Большая часть вины была приписана непосредственно королю Бодуэну, который проводил свою собственную колониальную политику «в обход политических институтов страны», которые, впрочем, существовали лишь номинально и не являлись аналогами политических институтов ни Запада, ни СССР. (Источник: Википедия)

«Все еще существует это дело, которое мы можем назвать темным пятном», — сказал кардинал, что можно охарактеризовать как «сигнал тревоги» в связи с заявлением Папы, сделанным во время его пастырского визита в Бельгию в сентябре.

Кардинал подчеркнул необходимость «исследовать прошлое, чтобы увидеть, что там есть», и добавил, что в отношении покойного бельгийского короля «мы не знаем перипетий его жизни».

Однако Амбонго выразил свою открытость для беатификации короля Бодуэна, «если его дело будет развиваться благоприятно».

«Для нас он [Бодуэн] — политик, который проявил смелость в контексте Бельгии; он был очень смелым», — сказал Амбонго. — «Мы говорим, что именно он дал независимость Конго».

«Если дело будет развиваться в том направлении, в котором хотят некоторые, чтобы представить его на беатификацию, мы открыты для этого», — сказал он.

Более чем 40-летнее правление короля Бодуэна с 1951 по 1993 год было отмечено интенсивными социальными, политическими и религиозными потрясениями в Бельгии и во всем мире.

Несмотря на все эти перемены, Бодуэн, как говорят, исполнял свои обязанности с полной преданностью своей стране и своей католической вере, став одним из немногих объединяющих факторов в Бельгии, за которые его любил его народ.