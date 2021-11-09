Капеллан Швейцарской гвардии хочет усилить пастырское попечение

Строительство новых казарм Папской Швейцарской гвардии откладывается, хотя финансирование со стороны Швейцарии идет хорошо, а проект здания чрезвычайно интересен, — сообщил новый капеллан вооруженных сил Ватикана о. Колумб Райхлин.

«Что касается этого амбициозного «проекта века», многое еще предстоит сделать, в том числе и со стороны Ватикана, поэтому строительство может начаться только через четыре или пять лет», — признался в интервью немецким информационным агентствам в Риме бенедиктинец из аббатства Айнзидельн.

В своей пастырской деятельности новый капеллан хотел бы обновить и усилить программы обучения и паломничества среди гвардейцев. К ним относятся паломничества, например, в Ассизи, Монте-Кассино или Лурд, а также посещение дикастерий Ватикана, где молодые люди могут еще лучше прочувствовать, в каком всемирном центре они работают, поскольку Церковь негласно реализует множество важных проектов».

Вверенное ему на пять лет служение капеллана Швейцарской гвардии монах-бенедиктинец рассматривает как привилегию посвятить время пастырской заботе о молодых людях, которые, находясь в новой среде со строгой повесткой дня, нередко сталкиваются с проблемами.

1 октября 2021 года 50-летний священник стал капелланом Швейцарской гвардии. Его предшественник, 36-летний о. Томас Видмер вернулся в Швейцарию в качестве администратора прихода Сердца Иисуса в Цюрихе-Эрликон.

Новый «духовный страж» Папской гвардии приехал в бенедиктинский монастырь в Айнзидельне в 1991 году. Он изучал богословие в Швейцарии и США. В 1997 году рукоположен в сан священника. Затем он изучал литургику в Берне, Фрибурге и Риме. Вернувшись на родину, он принял участие в работе церковных структур, занимающихся литургической деятельностью. В 2009-2020 гг. Райхлин был пропстом прихода св. Вестник в Форарльберге, Австрия.

Швейцарская гвардия служит римским понтификам с 1506 года. Она отвечает за личную защиту Святейшего Отца и контролирует входы в Ватикан. Пополнить ряды новобранцев могут швейцарские мужчины-католики в возрасте от 19 до 30 лет, напоминает Vatican News.