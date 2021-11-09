Капеллан Швейцарской гвардии хочет усилить пастырское попечение

Капеллан Швейцарской гвардии хочет усилить пастырское попечение

Ноябрь 09, 2021

Строительство новых казарм Папской Швейцарской гвардии откладывается, хотя финансирование со стороны Швейцарии идет хорошо, а проект здания чрезвычайно интересен, — сообщил новый капеллан вооруженных сил Ватикана о. .

«Что касается этого амбициозного «проекта века», многое еще предстоит сделать, в том числе и со стороны Ватикана, поэтому строительство может начаться только через четыре или пять лет», — признался в интервью немецким информационным агентствам в Риме бенедиктинец из аббатства Айнзидельн.

В своей пастырской деятельности новый капеллан хотел бы обновить и усилить программы обучения и паломничества среди гвардейцев. К ним относятся паломничества, например, в Ассизи, Монте-Кассино или Лурд, а также посещение дикастерий Ватикана, где молодые люди могут еще лучше прочувствовать, в каком всемирном центре они работают, поскольку Церковь негласно реализует множество важных проектов».

Вверенное ему на пять лет служение капеллана Швейцарской гвардии монах-бенедиктинец рассматривает как привилегию посвятить время пастырской заботе о молодых людях, которые, находясь в новой среде со строгой повесткой дня, нередко сталкиваются с проблемами.

1 октября 2021 года 50-летний священник стал капелланом Швейцарской гвардии. Его предшественник, 36-летний о. Томас Видмер вернулся в Швейцарию в качестве администратора прихода Сердца Иисуса в Цюрихе-Эрликон.

Новый «духовный страж» Папской гвардии приехал в бенедиктинский монастырь в Айнзидельне в 1991 году. Он изучал богословие в Швейцарии и США. В 1997 году рукоположен в сан священника. Затем он изучал литургику в Берне, Фрибурге и Риме. Вернувшись на родину, он принял участие в работе церковных структур, занимающихся литургической деятельностью. В 2009-2020 гг. Райхлин был пропстом прихода св. Вестник в Форарльберге, Австрия.

служит римским понтификам с 1506 года. Она отвечает за личную защиту Святейшего Отца и контролирует входы в . Пополнить ряды новобранцев могут швейцарские мужчины-католики в возрасте от 19 до 30 лет, напоминает Vatican News.

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