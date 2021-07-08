Каникулы с Богом для детей из Томска и Белостока (+ ФОТО)

С 1 по 3 июля 2021 года в томском приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария прошли «Каникулы с Богом» для детей из Томска и Белостока.

Каждый день был посвящён какой-то теме. Первым был «День вежливости», вторым — «День внимания и комплиментов», третьим — «День добра и милосердия». А девизом всего мероприятия стали слова из Евангелия от Луки: » И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Ребята старались говорить вежливые слова, проявлять заботу и внимание, делать комплименты, совершать добрые поступки и творить дела милосердия. Ежедневно все ходили на Св. Мессу, где сами читали и пели во время богослужения.

Этот период был насыщен всякими интересными и полезными событиями. Ребят ждали библейские встречи, мастер класс по изготовлению броши, кулинарное занятие по приготовлению пиццы, урок рисования, спортивные занятия и эстафеты, урок танцев, психологические упражнения, музыкальные занятия, просмотр фильма.

Также мы посетили планетарий, где не только посмотрели познавательный фильм о созвездиях, но ещё и поучаствовали в интересной экскурсии.

В последний день каникул всех ждал костёр во дворе приходского дома, где мы жарили сардельки, пускали мыльные пузыри, танцевали и ели мороженое. А ещё был очень интересный концерт, который ребята сами подготовили. Разнообразие номеров, которые показывали наши талантливые дети приводило публику в восторг, поэтому она одаривала выступавших морем оваций и аплодисментов.

Конечно ещё были вкусные завтраки, обеды и полдники, а также подарки и заботливое, внимательное отношение священников, сестёр монахинь, сотрудников приходского дома, семейного центра «Назарет» и волонтёров.

На «Каникулах» дети больше познакомились друг с другом, подружились, и было очень жаль расставаться. Все дети получили положительный заряд энергии, сил и настрой «поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Большое спасибо всем за организацию и проведение Каникул с Богом!



Материал подготовили Юлия и Анастасия Ждановы (catholic-tomsk.ru)