Календарь богослужений Папы с сентября по ноябрь (анонс)

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении ближайших трёх месяцев примет участие Папа Франциск, передает русская служба Vatican News.

С 13 по 15 сентября Святейший Отец совершит Апостольский визит в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, а в воскресенье 25 сентября – однодневную пастырскую поездку в итальянский город Матера на завершение 27-го Национального евхаристического конгресса.

В воскресенье 9 октября утром на площади Святого Петра Папа возглавит Божественную литургию, в ходе которой причислит к лику святых двух блаженных – епископа Джованни Баттисту Скалабрини и медбрата Артемиде Дзатти.

Вечером 11 октября, в литургическую память св. Иоанна XXIII, в Ватиканской базилике Папа Франциск совершит Святую Мессу по случаю 60-й годовщины открытия Второго Ватиканского собора.

Утром 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, при Алтаре кафедры в соборе Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.



(На фото — вид на Нур-Султан, столицу Казахстана)