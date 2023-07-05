Календарь богослужений Папы Франциска летом 2023 года (анонс)

Календарь богослужений Папы Франциска летом 2023 года (анонс)

Июль 05, 2023

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал расписание богослужений Папы Франциска с июля по 2023 года, передает русская служба Vatican News.

23 июля, в XVI воскресенье рядового времени, в 10 часов утра возглавит в Ватиканской базилике Святую Мессу Третьего всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей. Тема, выбранная Святейшим Отцом для этого дня, – «Милость Его из рода в род» (Лк 1,50), – выражает тесную связь со Всемирным днём молодёжи, который через несколько дней после этого события пройдёт в Лиссабоне.

Со 2 по 6 августа Епископ Рима предпримет апостольскую поездку в Португалию по случаю XXXVII Всемирного дня молодёжи. В программе визита – встречи с молодыми паломниками, студентами, волонтёрами, духовенством, монашествующими, церковными и гражданскими властями. Кроме Лиссабона, Папа Франциск посетит Фатиму, где вместе с больными помолится Святым Розарием в знаменитом богородичном святилище.

С 31 августа по 4 сентября Святейший Отец планирует апостольский визит в Монголию по приглашению президента и церковных властей страны. Согласно ватиканской пресс-службе, детали этой поездки будут изложены позднее.

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