Календарь богослужений Папы Франциска летом 2023 года (анонс)

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал расписание богослужений Папы Франциска с июля по август 2023 года, передает русская служба Vatican News.

23 июля, в XVI воскресенье рядового времени, в 10 часов утра Папа Франциск возглавит в Ватиканской базилике Святую Мессу Третьего всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей. Тема, выбранная Святейшим Отцом для этого дня, – «Милость Его из рода в род» (Лк 1,50), – выражает тесную связь со Всемирным днём молодёжи, который через несколько дней после этого события пройдёт в Лиссабоне.

Со 2 по 6 августа Епископ Рима предпримет апостольскую поездку в Португалию по случаю XXXVII Всемирного дня молодёжи. В программе визита – встречи с молодыми паломниками, студентами, волонтёрами, духовенством, монашествующими, церковными и гражданскими властями. Кроме Лиссабона, Папа Франциск посетит Фатиму, где вместе с больными помолится Святым Розарием в знаменитом богородичном святилище.

С 31 августа по 4 сентября Святейший Отец планирует апостольский визит в Монголию по приглашению президента и церковных властей страны. Согласно ватиканской пресс-службе, детали этой поездки будут изложены позднее.