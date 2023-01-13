Календарь ближайших богослужений Папы Франциска

Церемониймейстер Святейшего Отца монсеньор Диего Равелли обнародовал календарь публичных церемоний Святейшего Отца на ближайший месяц, передает Vatican News.

22 января Папа Франциск совершит торжественную Святую Мессу в Ватиканской базилике по случаю Воскресенья Слова Божьего. Этот ежегодный праздник, отмечаемый в третье рядовое воскресенье, Св. Отец учредил в 2019 году апостольским посланием Aperuit illis.

25 января, в праздник Обращения святого апостола Павла, Папа возглавит Вечерню по случаю 56-й Недели молитвы о единстве христиан.

С 31 января по 5 февраля Святейший Отец планирует посетить две африканские страны – Демократическую Республику Конго и Южный Судан.