Календарь ближайших богослужений Папы Франциска

Календарь ближайших богослужений Папы Франциска

Январь 13, 2023

Церемониймейстер Святейшего Отца монсеньор Диего Равелли обнародовал календарь публичных церемоний Святейшего Отца на ближайший месяц, передает Vatican News.

22 января совершит торжественную Святую Мессу в Ватиканской базилике по случаю Воскресенья Слова Божьего. Этот ежегодный праздник, отмечаемый в третье рядовое воскресенье, Св. Отец учредил в 2019 году апостольским посланием Aperuit illis.

25 января, в праздник Обращения святого апостола Павла, Папа возглавит Вечерню по случаю 56-й Недели молитвы о единстве христиан.

С 31 января по 5 февраля Святейший Отец планирует посетить две африканские страны – Демократическую Республику Конго и Южный Судан.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна