Как сочетаются полнота веры и экуменизм?

Почему, если человек принимает только частично истины католической веры, то уже считается, что он потерял веру, а в экуменических отношениях считается, что «у нас одна вера, потому что важнее то, что объединяет, чем то, что разделяет»? Ответ на этот вопрос — в материале русской службы Vatican News.

Подлинная вера подразумевает принятие истины во всей её полноте, и отрицание какой-либо из истин веры влечет за собой утрату веры как таковой. Святой Фома Аквинский писал, что вера либо принимается целиком, либо, при отрицании одной из ее истин, она утрачивается целиком.

Вера не означает принятие очевидного, иначе это нельзя было бы назвать верой. Человек верующий принимает какую-либо истину веры, поскольку доверяет тому, кто передаёт эту истину, то есть Богу через Его Церковь. Если мы не принимаем чего-то из открытого Богом, то наша приверженность к Богу объясняется не верой, не доверием, а человеческим разумом, который решает, насколько уместно принять ту или иную истину.

«В любом акте веры, — писал святой Фома Аквинский, — когда мы принимаем чьи-либо слова, самое главное и заключительное – это Тот, чьему слову мы верим». Таким образом, тот, кто принимает христианскую веру, приобщается своей волей ко Христу и ко всему, что касается Его учения. Поэтому – утверждает святой Фома – утратить веру можно двумя способами: отвергая Самого Христа или, даже при желании приобщиться к Нему, отвергая те вещи, которым Он учит.

При этом необходимо провести различие между объективной и субъективной полнотой веры. Объективная полнота – это полное принятие открытых Богом истин. Субъективная полнота – это намерение человеческой души принять все истины, но при этом человек, в силу недостаточного образования или по другим соображениям, фактически не принимает до конца учение Христа.

Из этого следует, что те, кто не находится в полном общении с Католической Церковью, обладают субъективной полнотой веры, но не обладают объективной.

Даже когда мы говорим о ереси, необходимо различать между формальной и материальной ересью. Формальная ересь – это когда человек сознательно и упорно отказывается принимать какую-либо истину веры, зная, что этой истине авторитетно учит Церковь. Материальная же ересь – это когда человек искренне считает своё заблуждение истиной. В этом смысле формальная ересь ведет к утрате веры, чего нельзя сказать о материальной ереси.

Вместе с тем следует добавить, что разделения между христианами – это причина того, что некоторые отвергают Христа. Поэтому экуменическое движение, поиск единства христиан – это важный аспект церковной жизни. И хотя у католиков и отделившихся братьев есть немало того, что их разделяет, все же важнее то, что нас объединяет: например, вера в Божественное откровение, в Бога единого в Троице, в божественность Иисуса Христа, в Его Воплощение, страсти, искупительную смерть и Воскресение.

Экуменизм не отрицает различий в вере, но для достижения единства важнее обращать внимание на то, что нас сближает.