Как проходит Адвент-2023 в приходах Преображенской епархии (+ ФОТО)

Адвент, как время, предшествующее празднованию Рождества, охватывает 4 недели (точнее – период, включающий четыре воскресенья) и заканчивается Первой Вечерней Рождества.

В этом году Адвент на одну неделю «короче»: ещё утром 24 декабря мы только будем отмечать его четвертое воскресенье, а уже в конце дня всех будет ждать Месса Навечерия и Святая Рождественская ночь.

Тем не менее, нынешний период подготовки к встрече с Богомладенцем включает в себя всё, что традиционно соответствует этому времени: и освящение адвентовых венков, и возжжение первой… второй… третьей… четвертой свечей, и службу особых Богородичных Месс, которые называются «Рораты». Реколлекции в приходах, личное духовное делание, испытание совести и сердечную молитву.

А ещё в период Адвента к детям с подарками приходит Святой Николай — это тоже традиционный и неотъемлемый момент предрождественского времени.

Некоторыми моментами Адвента-2023 щедро поделились в своих пабликах католические приходы Преображенской епархии: Омска, Челябинска, Куйбышева, Екатеринбурга, Новосибирска…