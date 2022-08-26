Как попасть на Мессу Папы Римского в Нур-Султане? Литургия состоится в столице Казахстана 14 сентября 2022 года

Во период работы VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который будет проходить 14-15 сентября в столице Казахстана, Папа Римский Франциск совершит Святую Мессу, которая состоится 14 сентября в 16:45 по адресу: проспект Мангилик Ел, B1 (территория международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem), передает Forbes.

Ожидается, что в богослужении примут участие тысячи паломников из разных стран мира: России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и европейских государств – о своем желании приехать уже сообщили свыше 3000 казахстанских паломников, в числе которых более 220 священнослужителей и монашествующих, а также люди с ограниченными возможностями.

«В основном казахстанские паломники прибудут на автобусах и железнодорожном транспорте. Небольшая часть прибудет на самолете. Все прибывают за свой счет. Паломники из десяти регионов прибывают и отбывают в день самого мероприятия. При прибытии паломников на поезде, акимат Нур-Султана предоставит шаттл-басы для их транспортировки к месту жительства либо к месту проведения мессы, в зависимости от времени и даты приезда. Так же будет организован обратный маршрут от места мессы к вокзалу либо месту жительства», – сообщила официальный представитель оргкомитета Конгресса Назым Жангазинова.

Торжественное богослужение на площади смогут посетить представители любой религии и конфессии. Правила поведения, а также более подробная информация о том, как можно попасть на мессу, есть на официальном сайте Католической Церкви Казахстана.

Католикам необходимо до 30 августа сообщить о своем желании принять участие в Мессе настоятелю своего или ближайшего прихода. У него также можно получить специальный билет. Все желающие попасть в сектор с сидячими местами должны предварительно зарегистрироваться и получить билет в ближайшем католическом приходе. Адреса и телефоны можно также найти на сайте Католической церкви Казахстана.

1 сентября откроется онлайн-регистрация на сайте kassir.kz. По электронному билету гарантируется пропуск в сектор для гостей. Количество сидячих мест ограничено и будет распределено после получения информации о паломниках из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Участникам Мессы рекомендуется не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы. Для удобства будут организованы автобусы. Места сбора также можно найти на сайте поместной Католической Церкви.

Основная тема нынешнего форума – «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период».

В его работе примут участие свыше 100 делегаций более чем из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политические и общественные деятели, представители международных организаций, экспертного сообщества. Официально подтвержден визит верховного имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба. Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не станет участником съезда, поскольку его встреча с Папой Франциском «должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения».

Ведется аккредитация СМИ, которая завершится 1 сентября 2022 года.

Нынешний визит Епископа Рима в Казахстан будет вторым по счёту: в 2001 году в Астану приезжал Папа Иоанн Павел II.

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в 2003 году по инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цели форума были определены как поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий и функционирование постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений. Далее подобные съезды проводились в 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах.

Наиболее представительный состав участников был на V Съезде в 2015 году: в нем приняли участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла II, президент Финляндии Саули Ниинисте, генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, митрополит Константинопольского Патриархата Эммануил (Адамакис), муфтий Арабской Республики Египет Шауки Ибрагим Абдул Карим Аалями и другие.