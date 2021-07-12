Как получить благословение от Папы Римского

Как получить «Папское благословение»? Может ли его получить любой человек, независимо от вероисповедания?

Когда Папа благословляет народ, любой человек, должным образом расположенный, может стяжать его плоды.

Согласно Бенедикционалу — богослужебной книге с обрядом апостольского благословения, преподаваемого не самим Папой, а епископом и другими прелатами, — этот обряд включает увещание к покаянию.

Папское благословение можно получить и на специальной грамоте в письменном виде. Заявка подается в Службу Папских милостей. Это благословение предусматривает наличие определенных предпосылок: так, получающий Папское благословение должен быть практикующим католиком, поэтому во многих случаях заявку должно сопровождать свидетельство настоятеля прихода, заверенное печатью. Апостольское благословение можно получить по случаю крещения, Первого причастия, конфирмации, венчания, рукоположения или принесения обетов, а также по случаю юбилея, связанного с перечисленными Таинствами и событиями и с днем рождения (18-летием, а затем по достижении 50 лет и в каждое последующее десятилетие).

Уже задолго до начала пандемии COVID-19 заявку на получение такого свидетельства можно было подавать онлайн. При этом достоверность указанных сведений остается на совести у человека, который просит о благословении. Заполняя модуль, он должен подтвердить следующие сведения: что адресат Папского благословения – католик, что он живет в соответствии с католической верой и моралью, не принадлежит к религиозным некатолическим группам или к организациям, открыто противостоящим Католической Церкви; что он не живет в гражданском (т.е. не церковном) браке, не заключал повторный гражданский брак после развода, не подлежит никаким каноническим санкциям и не занимает никакой общественной должности.

Все пожертвования, поступившие в Службу Папских милостей от желающих получить памятное свидетельство о Папском благословении, идут на дела милосердия.

Подобные свидетельства можно получить только непосредственно от Службы Папских милостей. Несколько лет назад итальянская полиция обнаружила поддельные памятные грамоты с Папским благословением в ходе проверок, осуществленных совместно с Ватиканской жандармерией. Правоохранительные органы конфисковали 3500 фальшивых свидетельств стоимостью более 70 тысяч евро.

Мошенники воспроизводили на поддельных свидетельствах портрет Папы и герб Ватикана. Паломникам предлагалось заполнить и подписать фиктивную заявку на получение апостольского благословения. Затем памятные грамоты печатались в нелегальной типографии, расположенной в одном из магазинов, прилегающих к площади Святого Петра.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News