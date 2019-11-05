К 50-летию священства Папы Франциска Почтовая служба Ватикана выпустила юбилейные марки

Ватиканский Филателистско-нумизматический отдел отметил выпуском двух почтовых марок 50-ю годовщину священства Папы Франциска, коя приходится на 13 декабря 2019 г.

На первой марке стоимостью 1,10 евро изображены молодой Хорхе Бергольо в черной сутане на фоне своего приходского храма Святого Иосифа в Буэнос-Айресе и фигура развязывающей узлы Богоматери, образ Коей будущий Понтифик увидел в Германии и ввел в обиход народного благочестия у себя на родине, в столице Аргентины.

Вторая марка, стоимостью 1,15 евро, содержит изображение Папы Франциска в белой сутане на фоне базилики Святого Петра и образ Иисуса Милосердного, что напоминает известные слова Святейшего Отца о том, что «священник, как Добрый Пастырь, есть человек милосердия и сострадания, близкий к своему народу, являющийся слугой всех. Священник – это тот, кто врачует раны».

Автором упомянутых изображений на марках является художник Рауль Берсоса родом из испанской Малаги.

Напомним, что иезуит Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в пресвитеры 13 декабря 1969 г. архиепископом-митрополитом Кордовы на покое Рамоном Хосе Кастельяно.

По материалам Vatican News