Издательство «Наука» представило новую книгу по истории Византии

Монография историка-византиниста, ираниста, доктора исторических наук, профессора Р. М. Шукурова «Византия и Азия. Гибель цивилизации» предлагает систематическое изложение взаимоотношений между Византией и азиатскими народами (в особенности, тюрками) на протяжении XI–XV вв. Автор последовательно анализирует политические, дипломатические, культурные аспекты взаимоотношений византийцев с азиатскими народами. Он исследует также гендерные отношения, художественные традиции в балканском и анатолийском регионе, демографические процессы.

Изложение значимых военно-политических и дипломатических отношений дополнено портретами значимых персон тюркского происхождения, оказавших то или иное влияние на внутреннюю византийскую жизнь или просто чем-то впечатливших греков, экскурсами в социальную, культурную и экономическую жизнь эпохи.

Монография является первым исследованием на эту тему в отечественной науке, а также наиболее полным и подробным научным описанием проблемы в мировой историографии.



Источник: Богослов.Ru / Издательство «Наука»