Издана полная история Вестминстерского аббатства

Объект № 426 в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО — это соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, или Вестминстерское аббатство. Церковь в этом месте была возведена еще в VII в., многажды перестраивалась и расширялась, и окончательно строительство завершилось лишь в 1745 г. Этот замечательный образец ранней английской готической архитектуры стал символом британской нации. Все монархи Великобритании, начиная с 1066 г., были коронованы именно здесь, здесь же похоронены 18 из них. Хотя Вестминстерское аббатство называют собственностью короны — оно принадлежит непосредственно монарху, а не епархии или какому-либо отделению Англиканской Церкви — здесь ежедневно проходят церковные службы. Кроме того, в течение года здесь проводятся специальные торжественные мероприятия. Издатели «Истории» снабдили книгу глоссарием по храмовой архитектуре, а также подробными примечаниями и исчерпывающей библиографией, сообщает The Art Newspaper Russia.

На первенство в ряду величайших сокровищ Англии может по праву претендовать Вестминстерское аббатство. Подробное изложение его истории по заказу самого аббатства подготовило издательство Yale University Press — и результат получился блестящим. Как ни удивительно, это первое серьезное академическое исследование о коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминстере, в котором используется ее правильное название, хотя один из ее настоятелей, Артур Пенрин Стэнли, предпринял попытку ввести его в оборот в своей книге «Исторические памятники Вестминстерского аббатства» еще в XIX веке.

Сборник под редакцией Дэвида Кеннедайна объединил исторические исследования разных авторов, посвященные судьбе аббатства приблизительно с 604 года и до наших дней. Кеннедайн сопроводил книгу вступительным обзором и превосходным заключением, в котором он отмечает, что монахи-бенедиктинцы основали церковь, чтобы она «служила символом видения, не стесненного границами королевства», и что «аббатство в большей степени, чем любое другое культовое сооружение, олицетворяет собой преемственность».

Издатели снабдили книгу глоссарием по храмовой архитектуре, а также подробными примечаниями и исчерпывающей библиографией. И хотя это в первую очередь труд, посвященный истории Вестминстерского аббатства, ее изложение невозможно без упоминания о хранящихся здесь артефактах. Говоря о периоде с XI по XVI век, в числе наиболее выдающихся необходимо упомянуть гробницу Эдуарда Исповедника, который перестроил церковь, а впоследствии был в ней похоронен, «омытый слезами своей страны».

О перипетиях периода Реформации рассказывается в блестящей статье Диармайда Маккаллоха. Особый интерес представляет его наблюдение о том, что с приходом протестантизма многочисленные боковые капеллы стали избыточными и использовались в качестве складских помещений для надгробных памятников.

Во вступлении к сборнику Джон Холл, не так давно сложивший с себя обязанности настоятеля церкви, обращает внимание на ее двойную роль как христианского храма и хранилища национальной памяти. Например, когда вскоре после окончания Первой мировой войны встал вопрос о месте для Могилы Неизвестного Солдата, выбор очевидным образом пал на аббатство, и самые выдающиеся личности по сей день продолжают соперничать за право упокоиться по соседству.

Кристофер Колвин

Источник: The Art Newspaper Russia