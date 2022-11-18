Из Абруццо на площадь Святого Петра прибыла рождественская ель (ФОТО)
Ель длиной 26 метров, которая будет установлена на площади Святого Петра, прибыла из деревни Розелло. Это поселение расположено в горной местности Центральной Италии — Абруццо. Украшения для хвойной красавицы также изготовлены в регионе Абруццо. Открытие рождественской елки и яслей (их привезли из Фриули) состоится во второй половине дня субботы 3 декабря. Утром делегации из Абруццо и Фриули вместе с делегацией из Гватемалы, построившей вертеп для зала Павла VI, будут приняты Папой Франциском.
Сегодня утром на площади Святого Петра была установлена рождественская елка, пихта высотой около 26 метров, прибывшая накануне ночью из небольшой горной деревушки Розелло, что находится в провинции Кьети (Абруццо), сообщает Vatican News.
Средневековое поселение Розелло упоминается в документах уже в XII веке. Неподалеку от него находится известный региональный заказник Абруццо, в котором растут самые большие в Италии ели, достигающие в высоту до 54 метров. Привезенное дерево, как сообщили региональные власти Абруццо, было выращено не в заповеднике — для спила была выбрана пихта, которая представляла опасность из-за ее близости к некоторым общественным зданиям.
Игрушки, которые украсят ель, сделаны учениками некоторых школ в Абруццо, бабушками и дедушками дома отдыха Сант-Антонио ди Боррелло и гостями психиатрического реабилитационного центра La Quadrifoglio («Четырехлистник») — последние позже будут использовать остатки древесины от пихты для других благотворительных изделий.
Из городка Сутрио в Карнийских Альпах в провинции Удине на северо-востоке Италии (регион Фриули-Венеция-Джулия) происходит рождественский вертеп, который будет выставлен возле ели. Он полностью изготовлен из дерева, а статуэтки персонажей выполнены в натуральный рост. В сообщении Губернаторства Государства-Града Ватикан подчеркивается, что статуэтки, изготовленные вручную из кедрового дерева, сделаны с уважением к окружающей среде. В действительности, материал происходит из деревьев, высаженных более ста лет в частных и общественных парках, и были предназначены для срезки. Ни одно дерево не было срезано специально для изготовления вертепа. Кроме традиционных персонажей в вертепе появятся столяр и ткач, которые будут представлять ремесленников Карнийских Альп. Среди особых символических персонажей – мужчина, помогающий другому встать на ноги после падения, как символ солидарности, царящий в горной местности. Двое детей, расположенных в разных частях композиции, будут представлять надежды мира.
Рождественский вертеп будет также установлен в зале Павла VI, где Папа Римский проводит аудиенции в зимний период. В этом году это будет подарок правительству Гватемалы. В композицию входят Святая Семья и три ангела, изготовленные вручную согласно гватемальским ремесленным традициям.
Елка и вертепы будут выставлены на всеобщее обозрение до конца рождественского периода, который завершится праздником Крещения Господня, то есть — до воскресенья, 8 января 2023 года.
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