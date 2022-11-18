Из Абруццо на площадь Святого Петра прибыла рождественская ель (ФОТО)

Ель длиной 26 метров, которая будет установлена ​​на площади Святого Петра, прибыла из деревни Розелло. Это поселение расположено в горной местности Центральной Италии — Абруццо. Украшения для хвойной красавицы также изготовлены в регионе Абруццо. Открытие рождественской елки и яслей (их привезли из Фриули) состоится во второй половине дня субботы 3 декабря. Утром делегации из Абруццо и Фриули вместе с делегацией из Гватемалы, построившей вертеп для зала Павла VI, будут приняты Папой Франциском.

Сегодня утром на площади Святого Петра была установлена ​​рождественская елка, пихта высотой около 26 метров, прибывшая накануне ночью из небольшой горной деревушки Розелло, что находится в провинции Кьети (Абруццо), сообщает Vatican News.

Средневековое поселение Розелло упоминается в документах уже в XII веке. Неподалеку от него находится известный региональный заказник Абруццо, в котором растут самые большие в Италии ели, достигающие в высоту до 54 метров. Привезенное дерево, как сообщили региональные власти Абруццо, было выращено не в заповеднике — для спила была выбрана пихта, которая представляла опасность из-за ее близости к некоторым общественным зданиям.

Игрушки, которые украсят ель, сделаны учениками некоторых школ в Абруццо, бабушками и дедушками дома отдыха Сант-Антонио ди Боррелло и гостями психиатрического реабилитационного центра La Quadrifoglio («Четырехлистник») — последние позже будут использовать остатки древесины от пихты для других благотворительных изделий.

Из городка Сутрио в Карнийских Альпах в провинции Удине на северо-востоке Италии (регион Фриули-Венеция-Джулия) происходит рождественский вертеп, который будет выставлен возле ели. Он полностью изготовлен из дерева, а статуэтки персонажей выполнены в натуральный рост. В сообщении Губернаторства Государства-Града Ватикан подчеркивается, что статуэтки, изготовленные вручную из кедрового дерева, сделаны с уважением к окружающей среде. В действительности, материал происходит из деревьев, высаженных более ста лет в частных и общественных парках, и были предназначены для срезки. Ни одно дерево не было срезано специально для изготовления вертепа. Кроме традиционных персонажей в вертепе появятся столяр и ткач, которые будут представлять ремесленников Карнийских Альп. Среди особых символических персонажей – мужчина, помогающий другому встать на ноги после падения, как символ солидарности, царящий в горной местности. Двое детей, расположенных в разных частях композиции, будут представлять надежды мира.

Рождественский вертеп будет также установлен в зале Павла VI, где Папа Римский проводит аудиенции в зимний период. В этом году это будет подарок правительству Гватемалы. В композицию входят Святая Семья и три ангела, изготовленные вручную согласно гватемальским ремесленным традициям.

Елка и вертепы будут выставлены на всеобщее обозрение до конца рождественского периода, который завершится праздником Крещения Господня, то есть — до воскресенья, 8 января 2023 года.