Сестра Ивонн Ренгот, FMA: епископ должен уметь слушать людей

Епископ должен быть прежде всего пастырем, — подчеркнула бывшая генеральная настоятельница Дочерей Марии Помощницы Христиан сестра Ивонн Ренгот, ставшая одной из трех женщин, назначенных Папой в Департамент по делам епископов.

Салезианка назвала своё выдвижение на новый пост «абсолютной неожиданностью», учитывая, что ранее эта ватиканская дикастерия состояла исключительно из мужчин.

В комментарии для Vatican News сестра Ивонн подчеркнула, что Церкви сегодня нужны епископы с широким миссионерским кругозором. «Епископ без умения налаживать отношения с людьми, отделенный от верующих, не дотянется до сердец людей и обречен на неудачу в современном мире», — считает французская монахиня.

«Я не могу сказать, в какой степени мы будем влиять на назначение епископов, потому что мы еще не получили никаких конкретных указаний», — призналась сестра Ренгот, добавив, что в их компетенцию, вероятно, будет входить изучение личных дел кандидатов в епископы, которые апостольские нунции обычно отправляют в Госсекретариат, после чего предстоит высказать свое мнение и тем самым облегчить выбор будущих архиереев.

По словам монахини, «епископ должен быть прежде всего пастырем, быть близким к людям, уметь их слушать и сопровождать», он «должен быть человеком, умеющим включать людей разного призвания в жизнь Церкви», иметь «чувство принадлежности к общине, а также прислушиваться к миру, находящемуся вне Церкви, потому что Церковь существует не для себя, а для мира, для всех людей доброй воли». «А ещё епископ должен иметь миссионерский дух, быть очень открытым», — добавила сестра Ивонн.