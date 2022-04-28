Итальянские храмы будут защищать от землетрясений

Для исторических памятников на Апеннинах, в том числе для церквей, землетрясения — подлинный бич. Но теперь есть программа по их сохранению. Правительство страны направит на этот проект часть средств, полученных от ЕС для восстановления экономики.

Соборы, церкви и базилики по всей Италии находятся под угрозой разрушения из-за землетрясений, которые могут произойти в любой момент. Теперь правительство страны поставило перед собой цель защитить наиболее выдающиеся и уязвимые храмы от сейсмической опасности. Чиновники уверены, что эта общенациональная инициатива станет первым в Европе проектом такого масштаба и охвата. Ожидается, что финансирование в размере €250 млн будет выделено из многомиллиардного пакета помощи Европейского союза на восстановление экономики после пандемии. Тем не менее, чтобы получить необходимые для реализации этого плана средства, Италии нужно будет выполнить ряд условий.

Страна расположена в одной из самых сейсмически активных частей Европы. Италия не раз страдала от землетрясений, многие из которых были сосредоточены вдоль Апеннин — горного хребта, тянущегося с севера на юг через всю страну. В результате были разрушены такие исторические храмы, как базилика Сан-Бенедетто XII века в Норче и церковь Сант-Агостино XV века в Аматриче.

Базилика Сан-Бенедетто в Норче после землетрясения.

Марика Меркалли, возглавляющая в Министерстве культуры Италии отдел безопасности исторического наследия, рассказывает, что из-за нехватки средств в последние годы власти были вынуждены концентрироваться лишь на самых безотлагательных ситуациях. Новый план позволит распределить ресурсы по всей стране. Чтобы уменьшить воздействие будущих природных катастроф, колокольни обмотают стропами и цепями, а к фундаментам прикрепят амортизирующие блоки.

В рамках проекта гранты распределят между приблизительно 250 из 840 построек, принадлежащих Фонду религиозных сооружений. Региональные инспекторы по делам археологии, изящных искусств и ландшафта уже предоставили списки объектов, требующих внимания. Министерство проведет оценку зданий с учетом их исторического значения, важности для местных жителей и уязвимости. Для определения уровня риска чиновники используют карту сейсмической опасности для объектов наследия — географическую информационную систему — и данные, предоставленные местными экологическими и геологическими организациями.

Распределение грантов по списку церквей должно завершиться к июню. Ожидается, что реставрационно-эксплуатационные работы будут окончены к декабрю 2025 года. Министерство ведет работу по защите исторических объектов от землетрясений с 1992 года, когда была составлена карта сейсмической опасности. Специальный отдел, которым руководит Меркалли, был создан в 2019 году.

Церковь Сант-Агостино в Аматриче.

Нынешняя инициатива финансируется за счет средств, выделенных Италии Европейским союзом в рамках 191,5-миллиардного плана евро по восстановлению экономики. Долю Министерства культуры в размере 4,3 млрд евро распределят между девятью «макропроектами», направленными на снижение энергопотребления музеев, внедрение инноваций в киноиндустрии и благоустройство отдаленных деревень, парков и городских садов. Но, чтобы получить выделяемое по частям финансирование, государству необходимо достичь ряда промежуточных целей. Из 45 задач, которые Италия должна выполнить к июню, 5 относятся к макропроектам в сфере культуры. Если ей это не удастся, ЕС может не выплатить следующий транш на общую сумму в 24 млрд. евро.

План защиты церквей от сейсмической активности относится к 800-миллионному макропроекту по защите исторического наследия Италии от угрозы землетрясений. Около 180 млн евро потратят на переоборудование бывших казарм в хранилища с системой климат-контроля, куда будут свозить произведения искусства, спасенные из пострадавших церквей. Анджелантонио Орландо, заведующий макропроектами в Министерстве культуры, рассказал, что новые центры, в которых будут оборудованы реставрационные мастерские и экспозиционные пространства, начнут работать к 2026 году.

Еще 200 млн. евро выделят на создание высокотехнологичного центра мониторинга, который откроют к 2025 году. Благодаря интеграции с системами спутникового наблюдения он позволит контролировать состояние памятников в зонах повышенного риска сейсмической активности и обеспечивать их обслуживание.



Источник: The Art Newspaper Russia