Итальянские епископы вручили Папе новый Миссал

Речь идет о новом переводе третьего типового латинского издания 2002 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

28 августа Святейший Отец принял на аудиенции представителей Итальянской епископской конференции, принимавших участие в создании новой версии Римского Миссала на итальянском языке. Делегацию возглавил президент итальянского епископата кардинал Гуалтьеро Бассетти. Папа Франциск получил первый экземпляр нового Миссала и поблагодарил епископов за подарок и за проделанную работу, свидетельствующую о последовательности в реализации указаний Второго Ватиканского Собора.



В приветственном слове кардинал Бассетти отметил, что новый Миссал потребовал усилий многих сотрудников для совершенствования текста с богословской, пастырской и стилистической точки зрения. Речь идет о новом переводе на итальянский язык третьего типового латинского издания Миссала, опубликованного в 2002 году. В частности, тексты молитвы «Отче наш» и великого славословия «Слава в вышних Богу» взяты из перевода Библии 2008 года, утвержденного итальянским епископатом и уже использующегося в Лекционарии.

Новая версия Миссала была одобрена Папой 16 мая 2019 года после ее утверждения Конгрегацией богослужений и дисциплины Таинств. Миссал будет вручен итальянским епископам и приходам в ближайшие недели. Его можно будет использовать с момента публикации, а обязательным он станет только со следующей Пасхи (4 апреля 2021 года).



Миссал – это не только литургический инструмент, пояснил кардинал Бассетти, но и «нормативный текст, который сохраняет богатство живой традиции Церкви, ее стремление войти в Пасхальную тайну, актуализировать ее в богослужении и претворить в жизнь». «Вручение Миссала будет драгоценной возможностью для просвещения всех крещеных, призванных вновь открыть для себя благодать и силу священнодействия, его язык, состоящий из жестов и слов, и его способность насыщать сердце вплоть до полноты обращения», – подчеркнул президент итальянского епископата.