Итальянские епископы смягчили антиковидные меры

Итальянская епископская конференция внесла изменения в актиковидные правила, действующие во время богослужений и пастырских мероприятий, в соответствии с новыми указаниями Министерства здравоохранения Италии.

Как сообщает русская служба Vatican News, 31 марта 2022 года в Италии завершилась чрезвычайная санитарная ситуация, однако многие противоэпидемические меры были сохранены.

Согласно новым правилам, действующим в поместной Церкви, использование обычной защитной маски по-прежнему рекомендовано во время богослужений и занятий по катехизации; что касается церковных мероприятий, открытых для публики и проходящих в концертных залах, театрах и иных помещениях подобного типа, то остается обязательным использование защитного респиратора ФФП2.

Кроме того, с 1 мая больше не требуется наличие «ковидного паспорта» (Green Pass), то есть сертификата о вакцинации или результата теста на коронавирус, для участия в приходских мероприятиях, а также для доступа на рабочее место приходских сотрудников и волонтеров.