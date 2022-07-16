Итальянские епископы призвали власти страны к ответственности

Итальянские епископы призвали власти страны к ответственности

Июль 16, 2022

От имени Итальянской епископской конференции ее президент кардинал опубликовал заявление в связи с политической обстановкой в стране, подчеркнув, что на первом месте должны стоять общие интересы государств. Передает русская служба Vatican News.

«С большой обеспокоенностью мы отмечаем сложившуюся политическую обстановку, которая грозит наложиться на более обширный настоящего момента, уже значительно обременяющий жизнь граждан и жизнь семей, — пишет кардинал Дзуппи, комментируя последние политические события. – События на Украине и их тяжелые последствия; инфляция беспрецедентного уровня, требующая последовательности и неотложного вмешательства; непрекращающиеся пандемии; труд, уязвленный нестабильностью и всеобщей неопределенностью: все это элементы требуют ясности решений и мощной согласованности с общественностью и с Европой. Диалектическое обсуждение и плюрализм – это неотъемлемое богатство демократии, тем более в виду приближающихся естественных сроков перевыборов, — однако в настоящий момент были бы уместны максимальная сплоченность и стабильность, чтобы завершить начатые процессы, обсуждаемые уже несколько месяцев, которые обусловят последующие годы. Поэтому, — пишет кардинал Дзуппи, — мы надеемся на порыв ответственности во имя общих интересов страны, которые должны преобладать над позициями сторон, какими бы законными они ни были, чтобы определить, что необходимо и возможно сделать для блага всех».

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