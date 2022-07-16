Итальянские епископы призвали власти страны к ответственности

От имени Итальянской епископской конференции ее президент кардинал Маттео Мария Дзуппи опубликовал заявление в связи с политической обстановкой в стране, подчеркнув, что на первом месте должны стоять общие интересы государств. Передает русская служба Vatican News.

«С большой обеспокоенностью мы отмечаем сложившуюся политическую обстановку, которая грозит наложиться на более обширный кризис настоящего момента, уже значительно обременяющий жизнь граждан и жизнь семей, — пишет кардинал Дзуппи, комментируя последние политические события. – События на Украине и их тяжелые последствия; инфляция беспрецедентного уровня, требующая последовательности и неотложного вмешательства; непрекращающиеся пандемии; труд, уязвленный нестабильностью и всеобщей неопределенностью: все это элементы требуют ясности решений и мощной согласованности с общественностью и с Европой. Диалектическое обсуждение и плюрализм – это неотъемлемое богатство демократии, тем более в виду приближающихся естественных сроков перевыборов, — однако в настоящий момент были бы уместны максимальная сплоченность и стабильность, чтобы завершить начатые процессы, обсуждаемые уже несколько месяцев, которые обусловят последующие годы. Поэтому, — пишет кардинал Дзуппи, — мы надеемся на порыв ответственности во имя общих интересов страны, которые должны преобладать над позициями сторон, какими бы законными они ни были, чтобы определить, что необходимо и возможно сделать для блага всех».