Италия: почти половина подростков — неверующие

Вопреки стереотипам, у большинства подростков — как верующих, так и далеких от Церкви, — отмечается позитивный взгляд на будущее и удовлетворенность собственной жизнью.

Итальянская епископская конференция организовала вебинар, посвященный пастырской работе в среде подростков. Был представлен новый проект итальянского епископата, в рамках которого проведено социологическое исследование среди возрастной категории от 14 до 18 лет. Проект разработан тремя отделами епископской конференции: Службой душепопечения о молодежи, Отделом катехизации и Отделом пастырского попечения о семье.

Проведенный социологический опрос охватил все группы: от подростков практикующих до тех, кто причисляют себя к неверующим. Всего было проанализировано восемь аспектов: от самоощущения подростков до последствий пандемии.

Исследование выявило, что почти половина итальянских подростков (47 процентов) считают себя неверующими, однако в большинстве случае речь идет не о враждебности к Церкви, а о дистанцировании. При этом 37 процентов подростков посещают ораторий, то есть среди них — значительное число неверующих.

Что касается пандемии, подростки сумели отыскать положительные моменты даже в непростых для них условиях: взгляд итальянских подростков на будущее, скорее, оптимистичен.

Интересно, что подростки, посещающие воскресную Мессу и участвующие в приходской деятельности, чувствуют себя более счастливыми, более удовлетворенными своей жизнью, более спокойными и энергичными. Однако это относится не только к верующим подросткам: вопреки распространенным стереотипам, две трети итальянских подростков заявляют, что они удовлетворены собственной жизнью, а что касается отношения к собственной внешности, то только 20 процентов опрошенных недовольны там, как они выглядят.

Основные ценности, которым подростки отдают приоритет, согласно проведенному исследованию, — это свобода и дружба, за которыми идут развлечения и семья. Для большинства подростков основным примером для подражания является мать.



Источник: Vatican News