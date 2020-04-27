Италия: епископы не согласны с продлением запрета на публичное служение Святых Месс

Итальянский епископат выразил протест в связи с продлением запрета на участие верных в Святых Мессах во время так называемой «второй фазы» борьбы с КОВИД-19, то есть с 4 мая. Иерархи отмечают, что это затрагивает свободу вероисповедания. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Всем должно быть очевидно, – заявили итальянские епископы в специальном коммюнике, опубликованном после пресс-конференции премьер-министра Конте, – что обязательство служения бедным, столь важное в этой чрезвычайной ситуации, рождается от веры, которая должна иметь возможность питаться от своих источников, в особенности от сакраментальной жизни».

В сообщении подчеркивается, что переговоры епископата с правительством идут уже несколько недель, однако власти самостоятельно приняли решение исключить возможность участия верных в богослужениях. Епископы напоминают Президиуму Совета министров и Научно-техническому комитету о долге «проводить различие между их ответственностью, которая заключается в том, чтобы дать четкие указания медико-санитарного характера, и ответственностью Церкви, призванной организовать жизнь христианской общины, соблюдая предписанные меры, но в условиях полной автономии».

В ответ на заявление епископов Президиум Совета министров подтвердил свое решение, добавив, что правительство «принимает к сведению сообщение Итальянской епископской конференции» и намеревается «в ближайшие дни» разработать специальный протокол, «который позволит как можно скорее допустить верных к участию в богослужениях в условиях максимальной безопасности».