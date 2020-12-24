Историк объяснил, почему не надо называть Рождество 25 декабря – «католическим»

Историк и журналист Павел Бондаренко в своем блоге призывает перестать называть Рождество, которое празднуют 25 декабря, «католическим», сообщает РИСУ.

«Из 15 Православных Церквей, которые входят в диптих Константинопольской Православной Церкви (Вселенский Патриархат), 25 декабря Рождество Христово празднуют: Константинопольская (кроме Афона), Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, а также Православная Церковь в Америке», – напомнил украинский историк.

Даже в России до 1918 года Рождество праздновали 25 декабря. На 7 января оно пришлось после перехода на Григорианский календарь. То есть государство стало жить по этому календарю, а Церковь продолжала существовать по «старому стилю», то есть Юлианскому.

Если брать весь христианский мир, то по статистике около 97% христиан празднуют Рождество именно 25 декабря