Исполнилось 80 лет Сандру Риге – организатору неформальных экуменических общин в СССР

Видный деятель христианского подполья в СССР Сандр Рига отметил 16 сентября свое восьмидесятилетие. В 1970-80-е годы уроженец Латвии основал неформальные экуменические общины, объединившие христиан разных конфессий. В 1980-е годы он стал узником совести, будучи направлен на принудительное лечение в психбольницу тюремного типа, — сообщает Благовест-инфо.

Сандр Рига (настоящее имя – Александр Ротбергс), родился в Риге в 1939 году. Учился в рижской школе прикладного искусства. Работал художником, санитаром, спасателем. С 1964 года жил в Москве, изучал философию, многие религиозные учения. В 30-летнем возрасте пережил внутренний кризис и обратился к христианству. В начале 1970-х году вместе со своими единомышленниками создал первую экуменическую группу. Вскоре христиане-экумены начали издавать самиздатский журнал «Призыв». Деятельность неформальной общины, в которой принимали участие православные, католики, баптисты, привлекло внимание властей. В 1984 году, когда у власти в стране был Андропов, Сандр Рига был арестован и по сфабрикованному диагнозу помещен на «бессрочное лечение в специальной лечебнице закрытого типа». Он был отправлен на Дальний Восток, в психбольницу в Благовещенске. В 1987 году, на фоне горбачевской либерализации советского режима и после выступлений многих мировых лидеров – в частности Папы Иоанна Павла II – Сандр был освобожден и вернулся в Москву. Вместе со своими единомышленниками он стал издавать журнал «Чаша». Затем он несколько лет прожил за границей, в частности в Италии, где встретился с Иоанном Павлом II. В 1993 вернулся в родную Ригу.

За свою жизнь Сандр был близок со многими религиозными деятелями и мыслителями, среди которых православный священник, протоиерей Александр Мень, католический священник, ныне прелат Иосиф Свидницкий, философ Григорий Померанц, многие другие. Один из друзей и соратников Сандра, Збигнев Станкевич, является сегодня католическим архиепископом Риги.