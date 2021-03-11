Ирландские епископы просят ослабить ограничения для Церкви

В ходе своей весенней ассамблеи епископы Ирландии опубликовали заявление, в котором просят правительство ослабить ограничения для Церкви в связи с COVID-19. «Особенно болезненно для христиан быть лишенными, вот уже второй год подряд, возможности публично выразить свою веру во время Страстной седмицы и Пасхи». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Уже было доказано, отмечают епископы, что богослужебные здания являются одними из самых безопасных мест для собраний, а постоянные ограничения, в том числе невозможность участвовать в погребальных обрядах с участием более десяти человек, становятся причиной страданий для многих семей. В период пандемии, констатируют иерархи, Церковь всегда основывала свою деятельность на защите здоровья и жизни и на продвижении общего блага. «Мы признаем, – пишут епископы, – необходимость жестких ограничений при наличии тяжкой угрозы общественному здоровью. Однако подобные ограничения личной свободы должны быть пропорциональны и кратковременны».

Необходимо учитывать ментальное, духовное и эмоциональное благополучие граждан, пишут ирландские епископы и просят ослабить карантинные меры и снова разрешить богослужения с народом, а также позволить большему числу людей участвовать в отпеваниях. По мнению епископов, это будет источником надежды и утешения для многих людей и общин.