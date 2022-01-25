Интервью с пастором Марией Бонафеде

По случаю Недели молитв о единстве христиан пастор Вальденсианской Церкви в Италии Мария Бонафеде дала интервью Vatican News.

Неделя молитв в этом году проходит на тему «Мы видели звезду Его на востоке и пришли воздать Ему почести». Как восстановить доверие между людьми, утраченное из-за вируса, который парализовал социальное взаимодействие? Мария Бонафеде считает, что наши Церкви должны прежде всего продвигать достоинство человека, особенно достоинство самых бедных, слабых и отверженных. Один из примеров позитивного сотрудничества в этом направлении – гуманитарные коридоры, организованные католической Общиной Святого Эгидия вместе с другими христианами. Чтобы сделать что-то для защиты человеческого достоинства, утверждает Бонафеде, «достаточно совсем немногого»: «У всех общин есть пункты доверия и приема в чрезвычайных ситуациях, чтобы найти решение, например, в ситуации, когда бездомному негде переночевать. Мне кажется, что некоторые люди с трудом справляются с повседневностью, с организацией своей жизни; это было всегда, но теперь это происходит по-новому и повсеместно. Люди не знают, как им поесть, и перемещаются с пересадками на общественном транспорте за продовольственным пособием. Все это усилилось во время пандемии, став практически ʺнормальнымʺ. Меня ужасает, как это – не иметь возможности прокормить своих детей, это неожиданно для развитого Запада. Вот почему Церкви прилагают столько усилий, чтобы ответить и на эти нужды. Затем, есть люди, дезориентированные на своем пути, утратившие смысл реальности, целостность своей личности на когнитивном уровне и на уровне отношений. Это кажется мне значительной угрозой. Общинам предстоит много что сделать в этом направлении, хотя в конечном счете это совсем незначительное служение».

На вопрос о том, как людям вновь приблизиться друг к другу после опыта пандемии и что для этого могут сделать Церкви, пастор ответила:

«С одной стороны, Церкви могут сделать в этом смысле очень многое, потому что их призвание охарактеризовано прекрасной чертой: для них люди не делятся на категории, — есть молодые, пожилые, состоятельные и неимущие… все перемешано так, что можно встретиться и сосуществовать с самыми различными ситуациями. Есть те, кто дискутируют по поводу вакцинации или отказа от вакцинации, есть те, кто не обладает никаким статусом, но тем не менее существует… во всем этом важно выслушать еще прежде, чем принимать; прислушиваться к самым разным точкам зрения, — по-моему, это очень важно и ценно. Это позволяет вести диалог о свете и искать этот свет, идя по общей дороге, стремясь не оставаться в ʺсвоемʺ собственном мраке, но искать тропинок для выхода. В целом вернуть доверие очень сложно, потому что оно подверглось испытанию пандемии, а также многочисленных заявлений о том, как из нее выйти, — но мы все не выходим и не выходим. Это не содействует особому доверию, сегодня оно ослабло. Разумеется, речь идет о более обширной теме. Церкви говорят о Боге, об Иисусе, о спасении, о возможности увидеть знаки того, о чем она говорит. Возможности задавать вопросы и быть выслушанными и в то же время искать путей для выхода: в этом позитивная функция Церкви».

Пастор Мария Бонафеде прокомментировала один из библейских стихов, предложенных для размышлений во время Недели молитв о христианском единстве: «И они иным путем отошли в страну свою». Эти слова, сказанные о волхвах, указывают но необходимость обращения от привычных путей разделения к новым путям Божиим.

«Это великолепные слова, — подчеркнула пастор. – Надо сказать, что ʺиным путемʺ они идут потому, что кто-то им его указал. Нужно прислушиваться ко всем голосам, учитывать все голоса, и эти голоса звучат по-разному: через людей, через душу, через Библию, — так мы понимаем, что, если не видно выхода, на самом деле нужно прислушаться еще больше; тогда, быть может, мы увидим указатель для нас, для нашей собственной жизни. По-моему, это прекрасно. А тот факт, что эти тексты исходят с Ближнего Востока, означает, что мы вслушиваемся также в очень проблематичные голоса и реалии, жить в которых очень трудно. Мысль о том, что можно приклонить ухо и заострить взгляд в эти трудные времена, времена долгих испытаний, — как мне кажется, драгоценна. Мы нуждаемся в ободрении и в том, чтобы найти новые слова и пути для созидания общины».

Пастор Вальденсианской Церкви упомянула и о проходящем в Католической Церкви синодальном процессе. Она подчеркнула, что «идея Синода прекрасна, это драгоценное начинание, от которого можно многого ожидать. Я надеюсь, что в нем будут участвовать и христианские конфессии. Думаю, что пора избрать экуменических делегатов, которые бы могли общаться с братьями и сестрами из христианских Церквей».



(На фото — пасторы Вальденсианской Церкви)