Интервью: 60 лет энциклике Ecclesiam suam

Энциклика Павла VI Eclesiam suam – это поистине «первопроходческий» текст. Она позволила Церкви вернуться на путь диалога с современностью: так считает архиепископ Туринский Роберто Реполе, который дал интервью ватиканским СМИ по случаю 60-летия первой энциклики Папы Монтини.

Этот документ был написан в то время, когда в Риме проходил Второй Ватиканский собор, — по словам Карла Ранера, это был первый собор Церкви «о Церкви». Основная заслуга Павла VI заключалась как раз в том, что он поставил в центр «самосознание Церкви, осознание самой себя как тайны, принадлежности к спасительному замыслу Бога о человечестве». В то же время подчеркивалась структурная миссия Церкви в мире и стремление к диалогу с современным миром, обладающим чертами, прежде препятствовавшими такому диалогу. Эти два аспекта, по словам архиепископа Реполе, «предвосхищают некоторые важнейшие темы и две объёмные конституции Второго Ватиканского собора, а именно Lumen gentium и Gaudium et spes».

Восприятие энциклики Ecclesiam suam происходило в контексте восприятия вопросов, обсуждавшихся на Соборе. Безусловно, энциклика включала в себя элементы совершенно новые, такие как понимание церковной миссии согласно канонам диалога, ведь способ, через который Бог открывает Себя человеку, — именно диалог. Это было новшеством по сравнению с методами прошлого, когда подобная «симпатия» между Церковью и миром была невозможна.

Архиепископ Туринский поделился своими мыслями о том, насколько проходящий в Церкви Синод на тему синодальности вписывается в наследие Ecclesiam suam. Синод, по словам иерарха, может укрепить самопонимание Церкви, если не следовать «легковесной риторике настоящего момента». Павел VI подчеркивает, что Церковь осознает себя как тайну, осознает свою принадлежность к Христу, Который посылает Своего Духа. Без осознания этой тесной связи между Христом и Церковью невозможно понять, что есть Церковь. Сегодня крайне важно вновь раскрыть эту связь, которая ведет также к связи между различными церковными субъектами. Однако за понятием синодальности сегодня нередко стоят реалии, имеющие сомнительное отношение к синодальности. В контексте, отмеченном западной культурой, «очарованной индивидуальными правами и намного меньше – правами социальными, может иметь место опасность, например, что за синодальность выдают менталитет, ничего общего не имеющий с синодальностью Церкви».

В энциклике Ecclesiam suam Папа Павел VI выражает особую обеспокоенность тем, чтобы были «исправлены недостатки членов Церкви». Речь идет о недостатках, характерных для любой эпохи, которые обретают черты, связанные с нашей современностью. У истоков этих недостатков, утверждает архиепископ Туринский, находится «незавершенный процесс обращения». На Западе сегодня не принимается во внимание острая необходимость духовного становления верующих. «Недостатки членов Церкви» сегодня проявляются, например, в нехватке доверия и веры в то, что Дух Христов продолжает пребывать в Церкви и сегодня, и настоящие времена необязательно означают упадок. Кроме того, эти недостатки выражается в церковной коммуникации, полностью воспринявшей менталитет мира сего: эта коммуникация основана не на диалоге, а на «взаимном поношении», утверждает итальянский иерарх.

Папа Монтини в своей энциклике говорил также и о мире, утверждая, что «мы всегда имеем дело с насилием и агрессией». Он говорит также, что поиск мира должен быть в то же время и поиском справедливости. Его слова – напоминание о том, что «война всегда исходит из сердца людей, где есть озлобленность, враждебность, ненависть, и они могут взращиваться даже если человек не живет в стране, где идет война».

«Я поражен тем, насколько наши общества, формально мирные, наполнены множеством более или менее тонких форм насилия. Поиск мира не может быть лишь девизом, — это обязательство для всех, кто желает его по-настоящему», — подчеркнул архиепископ Туринский Роберто Реполе.



Источник: русская служба Vatican News