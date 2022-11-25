Инклюзивная молитва: епископы Италии подготовили пособие по молитве на период Адвента и Рождества

Итальянская епископская конференция опубликовала пособие по молитве на период Адвента и Рождества, которое впервые содержит специальные указания для вовлечения людей с инвалидностью в молитвенную жизнь общины, сообщает русская служба Vatican News.

Идея «приспособить» молитву для людей, которые используют альтернативные жесты и альтернативный язык молитвы в силу особых коммуникативных потребностей, возникла в результате обсуждений на синодальном пути: хотя молитва охватывает органы чувств и телесность человека, не все могут одинаково их использовать, применяя различные «языковые коды». Новое пособие разработано Службой душепопечения о людях с инвалидностью в сотрудничестве с Отделом литургии Итальянской епископской конференции.

Как пояснила сестра Вероника Донателло, сурдопереводчик и консультант Департамента коммуникации Святейшего Престола, которая также возглавляет Службу душепопечения о людях с инвалидностью при итальянском епископате, в пособии содержится «перевод» молитв и Псалмов, который подходит также для людей, использующих разные коммуникативные русла.

Речь идет именно о переводе, а не о простой «транскрипции», уточнила монахиня, назвав основной целью публикации всеобщее активное участие в молитвенной и общинной жизни, независимо от временных или постоянных ограничений, связанных с инвалидностью. Авторы – библеисты и литургисты – попытались «перевести с культуры на культуру»: пособие предлагает тексты на языках альтернативной и дополненной коммуникации, с использованием ресурсов ARASAAC.

Специальные разделы предназначены для людей с синдромом Чарга-Стросса, для незрячих и для людей с другими трудностями коммуникации.