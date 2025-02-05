Информационное Сообщение о LXI заседании Пленарного Собрания Конференции католических епископов России (ККЕР)

4–5 февраля 2025 года в Епархиальном центре им. Епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске прошло LXI заседание Пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) под председательством Архиепископа Павла Пецци FSCB, Митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве. В заседании приняли участие Епископ Кирилл Климович (Епархия Св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель), Епископ Иосиф Верт SJ (Преображенская епархия в Новосибирске), Епископ Клеменс Пиккель (Епархия Св. Климента в Саратове), а также вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин OFMConv и вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске Штефан Липке SJ, секретарь ККЕР. Во встрече также принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло, вместе с советником Нунциатуры монс. Миславом Ходжичем.

Заседание началось по завершении первого из всероссийских конгрессов по случаю Юбилея 2025 года, организованного Преображенской епархией и посвященного Марии – «Матери духовных призваний», во время которого также была совершена хиротония Епископа Штефана Липке SJ.

ККЕР с радостью восприняла слова Апостольского Нунция, в т. ч. о важности присутствия Католической Церкви в российском обществе, даже если иногда это требует немалых усилий.

Епископы вновь обращаются к верным с призывом к солидарности со страдающими людьми в нашем мире, в особенности с жертвами бедствий и насилия, где бы они ни были. В этой связи они обратили внимание на важность служения, направленного на помощь бедным, со стороны приходов, Каритас и монашеских конгрегаций (в частности, сестер св. Матери Терезы Калькуттской).

Епископы также высказали свою благодарность Папе Франциску за его многочисленные гуманитарные инициативы, которыми отмечен Юбилейный Год под девизом «Паломники надежды», и в особенности за его содействие обмену военнопленными.

ККЕР подчеркнула важность продолжения синодального процесса. В частности, уже приносят плоды «беседы в Духе», в которых участники не стремятся доказать свою правоту, а совместно ищут волю Божию. В связи с этим епископы намерены настаивать, в частности, на том, чтобы настоятели приходов, представляющие на их рассмотрение значительные проекты и планы, касающиеся пастырской и хозяйственной деятельности приходов, могли показать, каким образом прихожане были вовлечены в подготовку данных решений.

Конференция приняла решение активизировать работу своих комиссий и рабочих групп. В частности, было решено в ближайшее время собрать директоров епархиальных отделов Каритас и ответственных за благотворительность для более согласованного сотрудничества между ними и с председателем комиссии по благотворительности, Епископом Клеменсом Пиккелем. Под руководством Епископа Николая Дубинина была создана рабочая группа для расширения и обработки репертуара литургической музыки, во главе с с. Валентиной Новаковской CSA. Также были предприняты первые шаги к созданию комиссии по пастырству иностранцев, руководство которой было поручено Епископу Штефану Липке.

ККЕР обратила внимание на важные события, связанные с Юбилеем 2025 года под девизом «Паломники надежды»: на мероприятия, проходящие в юбилейных храмах в 26 городах России; на паломничество иконы «Спасение народа римского»: до конца марта — в Преображенской епархии, затем до конца июня — в Епархии Св. Иосифа, затем до конца сентября — в Архиепархии Божией Матери, затем до декабря — по Епархии Св. Климента; на юбилейные конгрессы в Новосибирске, в Иркутске (13–15 июня), в Санкт-Петербурге (12–14 сентября), в Марксе на Волге (21–23 ноября); а также на всероссийское паломничество в Рим с 14 по 20 октября 2025 года, информация о котором будет опубликована в ближайшее время.

Епископы также напоминают о том, что начиная с прошлого года продолжают проходить семинары для духовенства и разных групп мирян (например, директоров Каритас), посвященные обновлению знаний и опыта в сфере защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц от насилия.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР состоится с 24 по 26 ноября 2025 г. в Саратове



Архиепископ Павел Пецци

Председатель

Епископ Штефан Липке

Секретарь

Фото: ТВ Кана