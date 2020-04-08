Индийский кардинал призвал к радикальным мерам предосторожности в связи с эпидемией коронавируса

Архиепископ индийского Бомбея (Мумбая) кардинал Освальд Грасиас призвал предавать огню, а не земле тела христиан, кончавшихся от коронавируса, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на UCA News.

Кардинал, являющийся председателем Конференции католических епископов Индии, выступил 2 апреля с видеообращением к клирикам и всем верующим своей епархии, призвав их выполнять указания городских властей Бомбея о кремации жертв COVID-19. По словам представителя Бомбейской архиепархии священника Найджела Барретта, кардинал Грасиас также призвал верующих соблюдать социальное дистанцирование и часто мыть руки с мылом, чтобы препятствовать распространению инфекции. Кроме того, руководство архиепархии потребовало, чтобы на похоронах присутствовало не более пяти близких умершего. При этом все они должны строго выполнять инструкции ВОЗ.

По данным на 5 апреля число заразившихся COVID-19 в Бомбее достигло 433. 30 человек скончалось. В целом по Индии на вечер 7 апреля было 5311 инфицированных, умерло 150 человек.