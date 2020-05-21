Индия: епископ одной из Католических Восточных Церквей хочет уйти в отставку и стать отшельником

Епископ Сиро-Малабарской Католической Церкви Иаков Мурикен объявил о желании уйти в отставку и вести отшельнический образ жизни, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на UCANews.

57-иерарх – вспомогательный епископ города Палай в штате Керала. По словам Мар Иакова, он еще два года назад подал в Синод Сиро-Малабарской Церкви прошение освободить его от обязанностей епископа и до сих пор ожидает решения. Верховный Архиепископ этой Восточной Католической Церкви кардинал Джордж Аленчерри «пообещал положительно решить мой вопрос», – говорит епископ Мурикен. Задержка с решение вызвана тем, что Синод ждет одобрения из Ватикана, пояснил Мар Иаков.

Епископ говорит, что к отшельнической жизни его призвал сам Бог, и что он собирается пойти по этому пути независимо от того, получит ли он благословение от Синода и Ватикана. «Я чувствую внутреннее призвание стать монахом и отказаться от обязанностей епископа, от административных функций епархии, чтобы стать ближе к Богу и природе», – заявляет епископ Мурикен. Мысль уйти из мира впервые пришла к нему в 2017 году, через пять лет после назначения вспомогательным епископом Палая. Мар Иаков и сейчас ведет строгий образ жизни – он придерживается вегетарианства, встает каждый день в 2.30 ночи, чтобы провести три часа в уединенной молитве. Уйдя с епископской кафедры, Мар Иаков не собирается примыкать к той или иной монашеской общине, а хочет поселиться в одиночестве в горах.

Иаков Мурикен родился в 1963 году в окрестностях Палая. Он изучал в университете экономику, после чего поступил в семинарию. В 1993 году он был рукоположен во священника, а в 2012 году – во епископа. В 2016 году иерарх прославился на весь мир, когда пожертвовал свою почку для пересадки бедняку-индуисту.