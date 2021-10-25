Инаугурация нового главы белорусских католиков состоялась в Минске

Каноническая инаугурация нового предстоятеля Римско-Католической Церкви в Белоруссии архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Юзефа Станевского состоялась в Минске в минувшую субботу.

Церемония прошла в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, передает Интерфакс.

После торжественной Мессы архиепископ ответил на вопросы журналистов, в частности о первостепенных задачах на новом посту, сохранении межконфессионального мира в стране.

Через неделю, 30 октября, должен состояться торжественный вход архиепископа-митрополита в собор Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава.

Новый предстоятель Католической Церкви в Белоруссии был назначен 14 сентября 2021 года. Ранее он занимал должность вспомогательного епископа Гродненской епархии.

После отставки 3 января архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением 75-летнего возраста временным апостольским администратором являлся епископ Казимир Великоселец.

Монс. Юзеф Станевский родился в 1969 году в деревне Заневичи под Гродно, учился в военно-технической академии, в Гродненской духовной семинарии, в Люблинском католическом университете в Польше, где получил степень магистра канонического права, защитив работу на тему «Процессуальные права сторон в случае аннулирования брака». Рукоположен в священники в 1995 году. С 2005 года являлся ректором Высшей духовной семинарии в Гродно.

29 ноября 2013 года Папа Франциск назначил отца Юзефа вспомогательным епископом Гродненской епархии. С июня 2015 года Станевский был генеральным секретарем Конференции католических епископов Республики Беларусь.