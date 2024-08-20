Идентифицированы останки испанского епископа, жившего в IX веке (+ ФОТО)

Исследователи обнаружили останки Теодомира, епископа Ирии Флавии, о существовании которого долгое время велись споры, сообщает «Седмица» со ссылкой на LBV и Phys.org.

Согласно преданию, в 813 году монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил гробницу с мощами, которые оставались нетленными. Он сообщил об этом епископу Ирии Флавии Теодомиру. Спустя три дня, которые епископ провёл в молитве и посте, он объявил, что в гробнице находятся мощи апостола Иакова двух его учеников: святого Феодора и святого Афанасия, о чём было сообщено королю Астурии Альфонсо II, который вместе с епископом лично посетил гробницу и распорядился построить на этом месте часовню.

Место обретения мощей апостола Иакова было названо Сантьяго-де-Компостела (от лат. Campus Stellae – «Место, обозначенное звездой»). В 899 году на месте часовни по указу короля Астурии Альфонсо III был построен первый собор, который был уничтожен в 997 году арабским военачальником Аль-Мансуром, фактическим правителем Кордовского халифата. Гробница с мощами апостола Иакова при этом осталась нетронутой.

На месте разрушенного храма в 1075 году по приказу короля Леона и Кастилии Альфонсо VI Храброго было начато строительство нового собора, существующего в перестроенном виде и по сей день. Тогда же в Сантьяго-де-Компостела из Ирии Флавии была перенесена епископская кафедра.

Тем не менее, существование епископа Теодомира подвергалось сомнению на протяжении столетий, пока в 1955 году под полом кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела не была обнаружена надгробная плита с его именем. Под ней были найдены фрагменты скелета, которые археологи первоначально приняли за останки пожилой женщины.

Международная группа учёных под руководством исследователей из Института геоантропологии Макса Планка (Германия) провела полный анализ этих останков, использовав остеологический анализ, ДНК-анализ и метод стабильных изотопов. Результаты исследования указали на то, что эти останки действительно принадлежат епископу Теодомиру, что сделало их старейшими идентифицированными человеческими останками в Испании и одними из старейших в Европе.

«Анализы показали, что останки принадлежат пожилому мужчине, умершему в возрасте от 45 до 70 лет, что вполне соответствует ожидаемому возрасту епископа», – заявил доктор Патси Перес-Рамалло, автор исследования. – «Кроме того, анализы стабильных изотопов и ДНК подтверждают предположение о том, что этот человек жил в регионе Галисия, где находилась епископская кафедра Ирия Флавия, которую возглавлял Теодомир».

Радиоуглеродное датирование датировало останки периодом между 673 и 820 годами н. э., что, хотя и не соответствует указанной на надгробии дате смерти епископа Теодомира в 847 году н. э., может быть обусловлено такими факторами, как большое количество морепродуктов и морской рыбы в рационе епископа. Поскольку большая часть углерода, потребляемого организмами в океане, старше, чем углерод, который потребляется организмами на суше, образцы останков людей, которые ели много морской рыбы и морепродуктов при жизни, могут быть датированы более ранними эпохами, чем те, в которые они жили на самом деле.

Анализ стабильных изотопов углерода и азота в костях и зубной эмали также предоставляет много информации о социальном статусе и рационе этого человека. Значения этого анализа у останков епископа Теодомира немного ниже, чем у других людей, похороненных в средневековом некрополе собора Сантьяго-де-Компостела, в том числе епископов, что, по мнению исследователя, может указывать на то, что епископ Теодомир питался скромнее и больше постился.

Анализ ДНК епископа показал, что среди его предков были иберы, южноиберийские вестготы и североафриканские арабы.

«Это подчеркивает сложность социальных и демографических взаимодействий между христианами и мусульманами на Пиренейском полуострове в VIII– IX веках», – отметил Перес-Рамалло.