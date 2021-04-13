Хроника главных событий в Преображенской епархии за истекшие 30 лет религиозной свободы

1991

13 апреля – учреждение Апостольской администратуры в Новосибирске. Назначение ее ординарием в сане епископа Иосифа Верта

16 июня – в московском католическом храме Св. Людовика представитель Святого Престола в СССР архиепископ Франческо Коласуонно возвел священника Иосифа Верта, SJ, в сан епископа

6 декабря – указом епископа Иосифа Верта основана благотворительная организация «Каритас» Азиатской части России

8 декабря – Новосибирск: рукоположение в сан пресвитера Иосифа Мессмера

1992

Весна – начало строительства Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

4 апреля – епископ Иосиф Верт освятил часовню в здании бывшего католического храма в городе Иркутске

1993

19 марта – в основание строящегося Кафедрального собора в Новосибирске заложен камень, взятый из гроба Св. Петра. Открылась деревянная часовня рядом со строительной площадкой

9 апреля – официально зарегистрирована католическая гимназия в городе Томске – среднее общеобразовательное учебное заведение

18 июля – Епископом Иосифом Вертом освящена церковь Св. Иосифа в селе Курочкино Тальменского района Алтайского края

Лето – первое захоронение на католическом кладбище в городе Новосибирске

Лето – осень – основание духовной предсеминарии в городе Новосибирске (официальная дата открытия – 15 октября)

23 сентября – в городе Красноярске после тяжелой продолжительной болезни скончался священник Роберт Брэдшоу

11 декабря – епископ Иосиф Верт освятил храм Св. Станислава в селе Вершина Иркутской области

1994

Лето – в Алдане (Якутия) при католическом приходе начал работу ежегодный летний лагерь для детей

3-9 октября – в Бурмистрово под Новосибирском прошла 1-я пастырская конференция Апостольской администратуры для католиков Азиатской части России с участием 50 священников, 40 монахинь и представлявших приходы мирян. С тех пор Всеепархиальные пастырские конференции проводились регулярно

1995

Январь – учреждение печатного органа Администратуры – «Сибирской Католической Газеты»

19 августа – епископом Иосифом Вертом освящена привезенная из Германии сборная церковь в городе Прокопьевске Кемеровской области

20 августа – епископом Иосифом Вертом освящена привезенная из Германии сборная церковь в поселке Тальменка Алтайского края

28 августа – скоропостижно скончался настоятель католического прихода в городе Барнауле священник Вальтер Бахман

8 сентября – при храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Новосибирске открылась католическая общеобразовательная школа

1996

9-13 февраля – пастырский визит епископа Иосифа Верта в город Магадан

17 марта – епископ Иосиф Верт освятил часовню в храме Пресвятой Троицы в городе Тобольске

31 марта – в Вербное воскресенье состоялась первая литургия в нижнем помещении Кафедрального собора в городе Новосибирске

16 августа – епископ Иосиф Верт объявил о начале беатификационного процесса Гертруды Детцель

18 августа – епископ Иосиф Верт и кардинал из Берлина Георг Штерцинский освятили новый деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Славгороде Алтайского края

26 августа – епископ Иосиф Верт освятил первые два корпуса детского приюта «Дом Св. Николая» в городе Новосибирске

22 сентября – епископ Иосиф Верт и представитель Святого Престола в России архиепископ Джон Буковский освятили католическую часовню в городе Екатеринбурге (одновременно праздновалось 120-летие местного католического прихода)

1 октября – презентация епархиальной студии телевидения «Кана» в Центре духовного развития «Иниго» в городе Новосибирске

24 декабря – первая Месса в верхнем помещении Кафедрального собора в городе Новосибирске

1997

12 января – 12 апреля – паломничество статуи Матери Божией Фатимской по католическим приходам Сибири и Дальнего Востока

2 февраля – епископ Иосиф Верт освятил новое здание Курии в городе Новосибирске

3 августа – епископ Иосиф Верт освятил новый храм Сретения Господня в городе Омске

9 августа – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры Мелихара Имриха Репку и Альфонсаса Витаутаса Бумбулиса

10 августа – торжественная церемония освящения Кафедрального собора Преображения Господня в городе Новосибирске в присутствии представителя Святого Престола в Российской Федерации архиепископа Джона Буковского, католических епископов из России, Украины, США, Италии, Словакии, Швейцарии, более чем 140 католических священников и более тысячи верных из многих российских приходов

28 сентября – епископ Иосиф Верт освятил сборную церковь в городе Ишиме Тюменской области

5 октября – епископ Иосиф Верт освятил сборную церковь в городе Нижнем Тагиле Свердловской области

6 декабря – открытие салезианского молодежного центра им. Св. Иоанна Боско в Якутске

10 декабря – презентация русского издания Катехизиса Католической Церкви в Кафедральном соборе города Новосибирска

1998

23 марта – официально объявлено о назначении двух новых епископов для служения в России: Клеменса Пиккеля для южной территории Апостольской администратуры Европейской части России и Ежи Мазура для восточной территории Апостольской администратуры Азиатской части России

31 мая – Кафедральный собор в Новосибирске: в праздник Сошествия Святого Духа представитель Святого Престола в РФ архиепископ Джон Буковский в сослужении епископов Иосифа Верта и Юлиана Гбура (Украина) возвел священника Ежи Мазура в сан епископа

13 июня – епископ Иосиф Верт освятил отреставрированную католическую церковь Св. Антония Падуанского в селе Белостоке Томской области (в день празднования 100-летней годовщины основания села)

12 июля – епископ Иосиф Верт освятил новый орган в храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Томске

25 декабря – городская администрация города Тюмени вернула католикам историческое здание католического храма

1999

10 января – епископ Иосиф Верт освятил храм Св. Иосифа Обручника в городе Тюмени

2 февраля – епископ Иосиф Верт учредил на территории западной части Апостольской администратуры для католиков Азиатской части России шесть деканатов: Уральский, Западно-Сибирский, Омский, Центральный, Алтайский и Восточный

5-22 апреля – паломничество мощей св. Терезы от Младенца Иисуса по приходам Западной Сибири

18 мая – Папа учредил Апостольскую администратуру Восточной Сибири с центром в городе Иркутске и территорией, выделенной из Апостольской администратуры Азиатской части России. Вспомогательный епископ Ежи Мазур был назначен ее ординарием

4 июня – епископ Иосиф Верт освятил католическую церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве Новосибирской области

8-9 июля – визит примаса Польши кардинала Юзефа Глемпа в Новосибирск

4-10 июля – Новосибирск и Тальменку посетил кардинал Иоахим Майснер (Германия)

25 июля – епископ Иосиф Верт освятил часовню Святого Духа в городе Юрге Кемеровской области

5-6 августа – в Новосибирске прошло второе заседание недавно учрежденной Конференции католических епископов России в присутствии представителя Святого Престола в РФ архиепископа Джона Буковского

7 августа – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил Владимира Дегтярева в постоянные диаконы

15 августа – епископом Иосифом Вертом освящен новый храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Челябинске

Октябрь – начал работу Новосибирский филиал Московского колледжа философии, теологии и истории им. Св. Фомы Аквинского

25 декабря – торжественное открытие Великого Юбилея 2000-летия христианства в Кафедральном соборе города Новосибирска

2000

11-13 февраля – Юбилейная встреча католической молодежи Западной Сибири в городе Новосибирске

30 июля – епископ Иосиф Верт освятил церковь Св. Анны в городе Екатеринбурге

13 августа – епископ Иосиф Верт освятил отреставрированный храм Пресвятой Троицы в городе Тобольске (в 100-летнюю годовщину освящения его фундамента)

5-7 ноября – Всероссийские юбилейные дни памяти мучеников в городе Новосибирске

8 декабря – Новосибирск: в Кафедральном соборе епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры диакона Христиана Лабановского, OFM

2001

6 января – торжественное закрытие Великого Юбилея в Кафедральном соборе города Новосибирска

19 января – в автомобильной катастрофе погиб священник Дариуш Лысаковский, CSsR (Кемерово – Юрга)

4-10 февраля – первый в истории визит в Рим «ad limina» российских католических епископов

28 апреля – освящен первый в Сибири Кармелитский монастырь Воскресения Христова («Монахини босоногие кармелитки»)

Июнь – сентябрь – паломники из Администратуры Западной Сибири встречаются с Папой Иоанном Павлом II в ходе его визитов в Украину (22 – 27 июня) и в Казахстан (22 – 25 сентября)

2002

11 февраля – Папа Иоанн Павел II учредил на территории Российской Федерации четыре католических епархии: архиепархию Божией Матери в Москве, епархию Св. Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске, епархию Св. Иосифа в Иркутске

26 мая – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры Дитмара Зайфферта

10 августа – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры диакона Клеменса Верта, SJ

15 сентября – празднование 20-летия регистрации прихода Непорочного Зачатия Девы Марии в городе Новосибирске

2003

6-10 августа – Новосибирск: Конференция «Катехизация в Преображенской епархии: опыт, достижения, перспективы». Начало работы Школы катехизаторов Преображенской епархии

24 августа – епископом Иосифом Вертом освящена новая католическая часовня в городе Барнауле

6 декабря – после тяжелой продолжительной болезни скончался священник Альфонсас Бумбулис (1930 – 2003 гг.). Он был похоронен на католическом кладбище в Новосибирске

2004

1 февраля – празднование 20-летия регистрации прихода Сретения Господня в городе Омске

Май – празднование 100-летия храма Св. Иосифа Обручника в городе Тюмени

27 июня – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускников Санкт-Петербургской духовной семинарии Георгия Стасюка и Георгия Мецлера

4-9 октября – Юбилейная (10-я) Всеепархиальная пастырская конференция «Идите и научите все народы»

Октябрь – Католическая Церковь в Сибири включается в празднование объявленного Папой Иоанном Павлом II Года Евхаристии (до октября 2005 г.)

14 ноября – освящен крест и купол в Омском греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы

8-9 декабря – празднование 10-летия католических СМИ Сибири: «Сибирской католической газеты» и телестудии «Кана». Юбилейные торжества прошли в Центре духовного развития «Иниго»

20 декабря – епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске, назначен ординарием для католиков византийского обряда России

2005

25 июня – освящение Креста на месте массовых захоронений узников сталинских лагерей в городе Таштаголе Кемеровской области

2 июля – Екатеринбург: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Григория (Сергея) Федосеева

9 июля – Томск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Виктора Билотаса

26 сентября – посол ФРГ в России вручил епископу Иосифу Верту Командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Церемония награждения прошла в Новосибирском кафедральном соборе Преображения Господня

10-14 октября – 12-я пастырская конференция Преображенской епархии, посвященная Году Евхаристии

2006

18-20 января – празднование 10-летнего юбилея Омского отделения «Каритас» Азиатской части России с участием епископа Иосифа Верта, директора «Каритас» России о. Александра Петршика, представительной делегации из Германии

9 мая – начало строительства католического храма в городе Кемерово. Епископ Иосиф Верт освятил строительную площадку и поднял символический «первый штык» земли

14 мая – празднование 10-летия официальной регистрации католического прихода Фатимской Божией Матери в городе Нижнем Тагиле (Свердловская область)

19 июня – в Краковской архиепархии начат беатификационный процесс священника Владислава Буковинского (1904 – 1974 гг.) – душепастыря Казахстана, бывшего заключенного советских лагерей, преподавшего в свое время таинство Святого Крещения Иосифу Верту

23 июля – празднование 130-летия католического прихода в городе Екатеринбурге с участием епископа Иосифа Верта и представителя Святого Престола в Российской Федерации архиепископа Антонио Меннини

10 ноября – после тяжелой продолжительной болезни скончалась сестра Евгения Генинг, SJE (1935 – 2006 гг.), катехизатор Кафедрального собора Преображения Господня. 13 ноября она была похоронена на католическом кладбище города Новосибирска

6 декабря – празднование юбилея трех католических центров милосердия в городе Новосибирске (15 лет со дня учреждения «Каритас» Азиатской части России, 10 лет детскому приюту «Дом Св. Николая», 10 лет «Материнской обители Св. Софии»). Торжества прошли при участии епископа Иосифа Верта, директора «Каритас» России о. Александра Петршика, представителей католического и православного духовенства, городской и районной администрации, генерального консула Германии в Новосибирске, российских и зарубежных благотворителей

2007

Май – сентябрь – торжества, посвященные 100-летнему юбилею католического храма Пресвятой Троицы в городе Тобольске. В конце июля – Всеепархиальная встреча католической молодежи в этом городе под девизом «Бог есть любовь»

24 июня – Екатеринбург: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Сергея Давыдова

1 июля – епископ Иосиф Верт освятил приходской дом в городе Прокопьевске Кемеровской области

9-12 августа – празднование 10-ой годовщины освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске. Пастырская конференция с участием кардинала Роже Эчегерая и представителя Святого Престола в Российской Федерации архиепископа Антонио Меннини, российских католических епископов, епископа Николая Мессмера из Кыргызстана, представителей благотворительных организаций «Renovabis» и «Kirche im Not», делегатов от других христианских Церквей, многочисленных гостей из ближнего и дальнего зарубежья

11 августа – епископ Иосиф Верт вручил дипломы двадцати первым выпускникам Епархиальной школы катехизаторов

5 октября – празднование 10-летия Алтайского отделения «Каритас» Азиатской части России (Барнаул)

7 октября – празднование 200-летия Томского католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы (Девы Марии Св. Розария)

14 октября – епископ Иосиф Верт и епископ Степан Менёк, экзарх Донецко-Харьковский (УГКЦ), освятили католический храм во имя Св. Иоанна Златоуста в городе Новокузнецке – первый католический храм в византийском стиле на территории России

22 октября – священник Андрей Дуклевский с группой монахинь и мирян из Томского католического прихода установил памятную плиту на месте захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии Биды и Лаврентии Герасымив в поселке Харск Томской области. Было положено начало традиции ежегодного паломничества духовенства и верных к могиле Блаженных Сестер

3 ноября – епископ Иосиф Верт освятил часовню Святого Семейства в городе Яшкино Кемеровской области

2008

21-27 апреля – Омск: начало Народной миссии отцов-редемптористов в приходах Западной Сибири в ознаменование 100-летнего юбилея первой такой миссии (1908 г.)

29 июня – Томск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Василия Заздравных

20 июля – епископ Иосиф Верт освятил храм Воздвижения Святого Креста Господня в городе Новоалтайске (Алтайский край)

7-10 октября – Всеепархиальная пастырская конференция, посвященная проблемам семьи, с участием известного польского богослова и духовного писателя о. Юзефа Августина, SJ

2009

26-29 января – второй визит в Рим «ad limina» российских католических епископов

3 мая – епископ Иосиф Верт освятил место под строительство католического храма в городе Сургуте (Ханты-Мансийский АО)

26-28 мая – празднование 25-летнего юбилея священства епископа Иосифа Верта и 100-летия со дня освящения первого католического храма в Новосибирске (Новониколаевске) во имя Св. Казимира (12 мая 1909 г.). Проведены Всеепархиальная пастырская конференция, церемония освящения памятного камня на месте, где прежде располагался храм Св. Казимира, выставка в здании Государственного архива Новосибирской области. Гостями Владыки Иосифа стали представитель Святого Престола в Российской Федерации архиепископ Антонио Меннини, российские католические епископы, представители губернатора Новосибирской области, священники и миряне из приходов Преображенской епархии, Казахстана, Германии

19 июня – Католическая Церковь в Сибири включается в празднование объявленного Папой Бенедиктом XVI Года Священника

27-28 июня – празднование 50-летнего юбилея греко-католического прихода Матери Божией Неустанной Помощи в городе Прокопьевске (Кемеровская область)

28 июня – празднование 10-ой годовщины освящения храма Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве Новосибирской области

15 августа – празднование 10-ой годовщины освящения католического храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Челябинске

25 сентября – епископ Иосиф Верт возглавил первое паломничество духовенства, монашествующих и мирян к месту погребения блаженных преподобномучениц Олимпии Биды и Лаврентии Герасимив в поселке Харск Томской области

27 сентября – епископ Иосиф Верт освятил храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в городе Кемерово

3-5 ноября – в Новосибирске проходит Слет ветеранов сибирских приходов

9 декабря – Россия и Ватикан обменялись нотами об установлении полноформатных дипломатических отношений

19 декабря – Новосибирск: епископ Иосиф Верт в присутствии Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Антонио Меннини и представителей православного духовенства освятил новое здание обители Кармила Воскресения Христова («Монахини босоногие кармелитки»)

2010

19 марта – епископ Иосиф Верт освятил стройплощадку, на которой возводится здание нового Епархиального центра в городе Новосибирске

20 марта – епископ Иосиф Верт освятил новый приходской дом во имя Св. Иосифа в городе Куйбышеве Новосибирской области

1 мая – епископ Иосиф Верт заложил краеугольный камень под здание будущего католического храма в городе Сургуте (Ханты-Мансийский АО)

2 мая – епископ Иосиф Верт освятил часовню и приходской дом в греко-католическом приходе Св. Николая города Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО)

10 мая – епископ Иосиф Верт освятил католический храм во имя Св. Николая в селе Азово Омской области

25-27 мая – Пастырская конференция для священников Преображенской епархии, приуроченная к окончанию Года Священника (10 июня 2010 г.) под девизом «Верность Христу, верность священству»

27 мая – епископ Иосиф Верт возглавил церемонию закладки краеугольного камня под здание строящегося Епархиального центра в городе Новосибирске

30 мая – Новосибирск: епископ Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Александра Деппершмидта

1 июня – Новосибирск: посол Бельгии в Российской Федерации вручил старейшему священнику Преображенской епархии о. Алексею Стричеку, SJ, правительственную награду Королевства Бельгия как участнику партизанского движения на территории этой страны в годы Второй мировой войны

12 июня – празднование 100-летнего юбилея католического храма Св. Антония Падуанского в селе Белостоке Томской области

20-24 августа – сестры монахини из конгрегации Сестер Милосердия (Нижний Тагил, Свердловская область) в присутствии Генеральной настоятельницы ордена отметили 10-ю годовщину своего служения в России

17 октября – празднование 15-летия греко-католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы в городе Омске

30 ноября – епископом Иосифом Вертом освящена башня звона католической часовни в городе Барнауле

8 декабря – епископ Иосиф Верт освятил башню и увенчивающий ее крест строящегося здания Епархиального центра в городе Новосибирске

19 декабря – в городе Элисте (Калмыкия) на 72-м году жизни скоропостижно скончался священник Райнгард Франица, отдавший 18 лет служению в Преображенской епархии

2011

18 мая – епископ Иосиф Верт освятил площадку под строительство Католического дома престарелых в селе Среброполье (Омская область) и поднял символический «первый штык» земли

8 августа – встреча сестер-монахинь Преображенской епархии в Новосибирске

10 августа – празднование 20-летие религиозной свободы в России («Праздник торжества веры»), приуроченное к очередной годовщине освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске с участием архиепископа Павла Пецци

4 октября – францисканцы из «Ордена братьев меньших» (OFM) отметили 25-летие своего служения в Новосибирске

8-10 ноября – Всеепархиальная пастырская конференция в Новосибирске, посвященная вопросам сотрудничества священников и монашествующих с участием Апостольского нунция в России архиепископа Ивана Юрковича и епископов из России, Казахстана и Украины; епископ Иосиф Верт объявил о начале трехлетнего периода углубленного изучения наследия II Ватиканского Собора в связи с 50-летием его проведения и связанной с этим разработке Епархиального пастырского плана

8 ноября – освящение нового епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске: церемонию проводили ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, ординарий Епархии Св. Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель и Апостольский нунций в России архиепископ Иван Юркович; присутствовали шесть католических епископов, а также представители Русской Православной Церкви, протестантских общин Новосибирска, представители городских властей, строительных организаций, генеральный консул Германии в Новосибирске, многочисленные зарубежные гости…

8 ноября – на Божественной Литургии, которую возглавили ординарий для католиков византийского обряда в России епископ Иосиф Верт и греко-католический епископ Мукачевский Милан Шашек, рукоположен в иереи византийского обряда выпускник Ужгородской духовной академии им. Блаженного Преподобномученика Теодора Ромжи Павел Гладков

16 декабря – Круглый стол «20 лет свободы вероисповедания» в Епархиальном центре им. епископа исповедника Александра Хиры в Новосибирске с участием представителей других религиозных конфессий, уполномоченных представителей Администрации губернатора и правительства Новосибирской области и профессора РГГУ Н.В. Шабурова, прочитавшего главный доклад о возрождении религии и религиозных общин в России

2012

4 февраля – на приходской конференции Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске епископ Иосиф Верт объявил о начале трехлетнего углубленного изучения наследия II Ватиканского Собора (в связи с 50-летием его открытия и объявленным Папой Бенедиктом XVI «Годом веры») и сопряженным с этим событием процессе разработки Всеепархиального пастырского плана; в течение 2012 г. подобные конференции прошли во всех приходах Преображенской епархии

8 февраля – лекция о. Штефана Липке, SJ, прочитанная в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры, стала первой в череде мероприятий, посвященных 200-летию присутствия Общества Иисуса (Ордена иезуитов) на территории Сибири

19-26 апреля – группа клириков и верных Преображенской епархии во главе с епископом Иосифом Вертом совершила паломничество в Святую Землю

7 июня – освящение часовни во имя Блаженного Иоанна Павла II в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске

12-14 июня – Пастырская конференция для священников и монашествующих Преображенской епархии в Новосибирске, ставшая продолжением аналогичного мероприятия в ноябре 2011 г.

7 июля – епископ Иосиф Верт освятил Епархиальный дом для пенсионеров в селе Сереброполье Омской области

9-12 августа – Епархиальная встреча молодежи в Омске под девизом «Радуйтесь всегда в Господе»

24-28 августа – Епархиальная встреча катехизаторов и аниматоров приходских групп в Пастырском центре «Вифлеем» в селе Мочище под Новосибирском под девизом «Я знаю, в кого я уверовал»

25 сентября – епископ Иосиф Верт освятил новое здание Католической гимназии в Томске

27 сентября – епископ Иосиф Верт награжден медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», учрежденной в связи с 75-летием региона

7-28 октября – епископ Иосиф Верт представляет Россию на XIII Генеральной Ассамблее Синода епископов в Риме посвященном новой евангелизации, будучи одним из 262 его «Отцов»

26-30 ноября – встреча священников Преображенской епархии в Новосибирске под руководством о. Иосифа Августина, SJ, на тему «Священство. Духовность и служение»

1 декабря – приходская конференция Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске, посвященная изучению наследия II Ватиканского Собора, усвоению его уроков и воплощению их в жизнь

8 декабря – конференция «Выбери жизнь: социологические, психологические и этические аспекты проблемы абортов» в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске, организованная Преображенской епархией, Культурным центром «Иниго» и организацией «Каритас» г. Новосибирска

18 декабря – дан старт проекту «Патронажная служба» с открытием кабинета в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске

2013

1 мая – епископ Иосиф Верт освятил храм по имя Святого Иосифа Труженика в городе Сургуте (Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра)



18 мая – епископ Иосиф Верт освятил строительную площадку под возведение храма в поселке Краснозерском Новосибирской области и поднял символический «штык земли»

4-6 июня – Пастырская конференция с участием священников, монашествующих и мирян Преображенской епархии в Новосибирске под девизом «Повторяем уроки II Ватиканского Собора»

8-9 июня – католики Барнаула отметили 100-летие первого католического храма в своем городе

15-16 июня – в Кемерово отметили 20-ю годовщину с начала служения отцов-редемптористов в России

23 июня – католики Тюмени отметили 20-летие своего прихода

26-29 июня – епископ Иосиф Верт посетил с пастырским визитом город Курган в связи с 15-ой годовщиной возобновления регистрации местного католического прихода

8 августа – во Франции на 98-м году жизни скончался старейший священник Преображенской епархии о. Алексей Стричек, SJ

11-15 августа – молодые католики Преображенской епархии приняли участие в Международной встрече молодежи в Озерном (Казахстан)

15 сентября – Новосибирская предсеминария отметила свое 20-летие

21 сентября – греко-католическая община Сургута отметила 15-летие своего существования

6 октября – католики Томска отметили 180-летие своего храма

2014

20 февраля – Папа Франциск назначил ординария Преображенской епархии и ординария для российских католиков византийского обряда епископа Иосифа Верта членом Конгрегации Восточных Церквей

26-27 апреля – Научная конференция в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске, посвященная 200-летию восстановления Общества Иисуса (Ордена иезуитов) – событию, происшедшему на территории Российской империи

27 мая – епископ Иосиф Верт отметил 30-летие своего священства в приходе Св. Иосифа-Труженика в Сургуте – самом большом по территории приходе Преображенской епархии

2 августа – епископ Иосиф Верт освятил храм во имя Св. Иоанна Крестителя в городе Бийске (Алтайский край)

8-10 августа – Епархиальная встреча молодежи в Новосибирске

15-17 августа – католики Челябинска отпраздновали 15-летие освящения своего храма

16 ноября – епископ Иосиф Верт вручил дипломы выпускникам второго набора Епархиальной школы катехизаторов

2015

4 января – епископ Иосиф Верт вручил канонические миссии выпускникам второго набора Епархиальной школы катехизаторов

27-29 января – встреча ординариев и администраторов католических епархий России, Казахстана и Средней Азии в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске с участием Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Ивана Юрковича

31 января-2 февраля – Дни посвященной Богу жизни в Новосибирске

5-7 июня – Всероссийский Евхаристический Конгресс в Новосибирске

14 июня – епископ Иосиф Верт освятил храм Воскресения Христова в поселке Краснозерском Новосибирской области

6-9 августа – Всероссийская встреча молодежи в Новосибирске

22 ноября – епископ Иосиф Верт вручил дипломы выпускникам третьего набора Епархиальной школы катехизаторов

22 ноября – в Тюремном замке Тобольска впервые за 100 лет отслужили Святую Мессу

2016

23 января – скончался настоятель прихода в Ишиме о. Георгий Пак

1-4 февраля – встреча сестер-монахинь Преображенской епархии, приуроченная к завершению Года Посвященной Богу Жизни

7 февраля – в Кемерово отметили 25-летие служения в Сибири монахинь из Конгрегации Сестер-Служительниц Святого Духа (SSpS)

6 марта – генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Дуклевский вручил канонические миссии катехизаторам Преображенской епархии

1-3 апреля – в Кемерове прошёл семинар, посвящённый Юбилейному Году Милосердия

14 апреля – в Кафедральном соборе Преображения Господня отслужена благодарственная Месса по случаю 25-летия восстановления структур Католической Церкви в России



6-8 июня – в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры прошел семинар для приходских органистов и регентов хоров по литургике и литургической музыке, организованный Советом Сестер Преображенской епархии и московским Благотворительным фондом «Искусство добра»

15-17 июня – Епархиальная пастырская конференция в Новосибирске, посвященная Юбилейному Году Милосердия и 25-летию восстановления структур Католической Церкви в России. В эти дни Владыка Иосиф Верт отметил 25-летие своей епископской хиротонии



28 августа – в центре Преображенской епархии отметили День памяти и скорби: 75-годовщину депортации российских немцев

8-11 сентября – делегация духовенства и верных Преображенской епархии совершила паломничество в Караганду, приняв участие в церемонии беатификации подвижника советских времён отца Владислава Буковинского



4-6 ноября – Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирске под девизом «Христианское послание о семье – это настоящая Благая Весть»

20 ноября – Владыка Иосиф Верт рукоположил в пресвитеры выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Дениса Марчишина

6 декабря – «Каритас Преображенской епархии» отпраздновал 25-летие своего служения в Сибири

2017

20-30 марта – паломничество в Фатиму группы представителей Преображенской епархии в связи со 100-летием Фатимских явлений

17-30 апреля – I Международный пасхальный музыкальный фестиваль в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске

6-9 мая – Встреча молодежи Преображенской епархии под девизом «Величит душа Моя Господа»

16-18 июня – Епархиальная встреча министрантов в Новосибирске, приуроченная к торжеству Пресвятых Тела и Крови Христа

2 июля – католический приход в Тобольске отпраздновал 110-летие своего храма. В этот день в храмовом дворе был открыт памятник святому Иоанну Павлу II

3-6 августа – Всероссийская встреча семей в Новосибирске, приуроченная к 100-летию явлений Богородицы в Фатиме



10 августа – празднование 20-ой годовщины освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

2 сентября – хор Кафедрального собора Преображения Господня выступил на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане в рамках «Национального дня Святейшего Престола»

30 сентября – ставшее традиционным паломничество верных Преображенской епархии к месту захоронения блаженных преподобномучениц Лаврентии (Биды) и Олимпии (Герасымив) в поселке Харск Томской области приобрело международный характер

10-12 октября – Пастырская конференция Преображенской епархии в Новосибирске

17 октября – в столице Сибири при участии представителей Римско-Католической Преображенской епархии был отмечен 500-летний юбилей Реформации. В Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры прошел «Круглый стол» с участием евангелических и католических пастырей и мирян

18-19 октября – в Новосибирске прошло очередное пленарное заседание Конференции католических епископов Российской Федерации (ККЕР)

27 октября – Владыка Иосиф Верт награжден юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области». В своем Указе о награждении глава региона поздравил Владыку с его собственным юбилеем (65-летием)

27-28 ноября – в Новосибирске побывал с визитом кардинал Блейз Джозеф Супич, архиепископ Чикагский, отвечающий в Конференции католических епископов США за благотворительную помощь Церквам Центральной и Восточной Европы

4-5 декабря – в Новосибирске состоялась первая в истории встреча экономов и секретарей католических епархий России

2018

3-6 января – межъепархиальная встреча молодежи в Сургуте

19-21 января – в Новосибирске прошел организованный Епархиальным центром семьи семинар «Мужчиной и женщиной сотворил их»

29 января-3 февраля – третий по счету визит российских католических епископов ad limina в Рим

18-19 марта – празднование 25-летия возобновления деятельности тюменского католического прихода Святого Праведного Иосифа

18 марта – Владыка Иосиф Верт прочитал открытую лекцию «Католичество в Сибири» в Тюменском Государственном Индустриальном Университете

13 апреля – в Томске отпраздновали 25-летний юбилей единственной в России католической гимназии, дающей полное среднее образование, в присутствии Владыки Иосифа Верта и Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Челестино Мильоре



14-16 апреля – Владыка Иосиф Верт и Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре посетили с пастырским визитом Кузбасс

1 мая – католический приход Святого Иосифа-Труженика в Сургуте отметил свое 15-летие и 5-летие освящения своего храма

7-11 мая – рабочий визит Владыки Иосифа Верта в Словакию

12 мая – новосибирские католики представляли Россию на международном телемосте в канун празднования Богородицы Фатимской

18-19 мая – экуменическая молитва в кемеровском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии с участием Владыки Иосифа Верта и представителей общины «Тэзе»

22 мая – Сестры-Миссионерки Святейшего Сердца Иисуса (MSC) отметили 25-летний юбилей своего служения в России



21 июня – Владыка Иосиф Верт награжден памятной медалью «За труд на благо города», выпущенной к 125-му Дню рождения города

3 июля – Курию Преображенской епархии посетила представительная делегация Лютеранских Церквей из Германии и России

29 июля – в Томске состоялся фестиваль, посвященный святому Игнатию Лойоле. Все собранные в его ходе средства были предназначены на реставрацию приходского дома

1-15 августа – группа католиков из приходов Северного Кузбасса совершила пешее паломничество к Ченстоховской Божией Матери

8 августа – скоропостижно скончался протоиерей Андрей Зверев, настоятель греко-католического прихода в Челябинске и Копейске. 13 августа он был похоронен на Католическом кладбище в Новосибирске

26 августа – Конгрегация Сестер Святой Елизаветы Венгерской отметила 25-летие своего присутствия в России. В Кафедральном соборе Преображения Господня была отслужена благодарственная Месса

29 сентября – состоялось юбилейное, десятое, паломничество к месту захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии в поселке Харск Томской области

8-12 октября – Епархиальная пастырская конференция с участием священников и монашествующих в Новосибирске

16 октября – празднование 25-летнего юбилея Новосибирской духовной предсеминарии

17 ноября – Владыка Иосиф Верт принял участие в церемонии освящения новопостроенного храма Армянской Апостольской Церкви в Новосибирске

24-25 ноября – Владыка Иосиф Верт принял участие в торжествах в связи с 25-летием освящения храма Христа-Царя в городе Марксе. Значительное внимание католической общественности России к юбилею этого храма объясняется тем, что он был первым католическим храмом на территории страны, возведенным «с нуля» после 1917 года. Его строительство стартовало в 1990 году, в бытность настоятелем католического прихода в Марксе молодого тогда священника Иосифа Верта

24 декабря – в преддверии Рождества в Кемерове прошел фестиваль «У Вифлеемских яслей»

2019

15-17 февраля – в Новосибирске прошли реколлекции «Супружеские встречи» (в рамках соответствующего международного движения), организованные Епархиальным центром семьи

26-27 марта – в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске состоялось очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов России под председательством Преосвященного Иосифа Верта

26-29 марта – в Кемерове состоялось очередное заседание Катехитической комиссии при Конференции католических епископов России под председательством епископа Кирилла Климовича

23-28 апреля – Владыка Иосиф Верт и настоятель Кафедрального собора Преображения Господня отец Денис Марчишин в Светлую седмицу приняли участие в традиционной встрече, организуемом Путем Неокатехумената в Святой Земле

5 мая – полку священников Преображенской епархии прибыло: Владыка Иосиф Верт возвел в сан пресвитера выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии Вадима Ладыгина

6-15 мая – группа прихожан Преображенской епархии побывала с паломничеством в Лурде, а также посетила другие святые места Франции и Испании

27 мая – Владыка Иосиф Верт отметил 35-летие своего священства

16 июня – Владыка Иосиф Верт совершил паломничество в почитаемое святилище Святого Антония Падуанского в Тюрингии

10 августа – в Мюнхене на 90-м году жизни скончался священник Иосиф Маха, SJ, бывший участником «русской миссии» и посвятивший многие годы трудам во благо Преображенской епархии. Он стоял у истоков организации Центра духовного развития «Иниго», был создателем библиотеки этого Центра

1-15 сентября – католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Владыка Иосиф Верт принял участие в заседаниях Синода Украинской Греко-Католической Церкви, в 23-й по счету Встрече епископов византийского обряда Европы и в паломничестве во Флоренцию по случаю 580-й годовщины заключения Флорентийской Унии

22 сентября – Кемеровский католический приход отметил 10-летие освящения своего храма

7-11 октября – на базе отдыха под Новосибирском прошла Епархиальная пастырская конференция под девизом «Вызовы современного мира»

16-17 октября – 50-е пленарное заседание Конференции католических епископов России состоялось в Новосибирске

17 октября – под председательством Владыки Иосифа Верта в Новосибирске прошло заседание Комиссии ККЕР по социально-благотворительной деятельности

1-4 ноября – на базе отдыха под Новосибирском прошла Епархиальная встреча семей

15 ноября – католическая школа Рождества Христова в Новосибирске (директор – о. Коррадо Трабукки, OFM) отметила свой четвертьвековой юбилей

9-12 декабря – очередная пастырская встреча католических священников византийского обряда, трудящихся на территории России, прошла в новом здании Пастырского центра «Вифлеем» близ Новосибирска

15 декабря – ординарий для католиков византийского обряда на территории России Владыка Иосиф Верт и секретарь Ординариата архимандрит Иван Лега приняли участие в ингрессе (торжественном введении в должность) главы новоучрежденной структуры – Апостольской администратуры для католиков византийского обряда Казахстана и Средней Азии – митрофорного протоиерея Василия Говеры. Церемония прошла в Караганде

18 декабря – историческое здание католического храма в центре города Барнаула передано законным владельцам – местному приходу Христа Царя Вселенной

2020

21 января – свое 25-летие отметила «Сибирская католическая газета» – орган пресс-службы Преображенской епархии

31 января-2 февраля – в Новосибирске прошла Епархиальная встреча сестер-монахинь под девизом «Хорошо нам здесь быть»

3 февраля – в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры прошло заседание Центрального Совета Конференции старших настоятелей и настоятельниц Институтов посвященной Богу жизни и Обществ апостольской жизни в России (CORSUM)

17 февраля – Владыка Иосиф Верт посетил открытие выставки «Святые неразделенной Церкви» в Кемерове

18-19 февраля – в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище близ Новосибирска, под председательством епископа Иосифа Верта прошло очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов Российской Федерации

21-23 февраля – в помещении «Каритас Преображенской епархии» состоялся духовный семинар проекта «Виноградник Рахили» (программа, нацеленная на исцеление человеческой личности после совершенного аборта)

25 марта – презентация Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия

2 июня – Владыка Иосиф Верт обратился с письмом к архиепископу Джованни Д’Аниелло, назначенному Апостольским нунцием в Российской Федерации



16 июля – один из старейших священников Преображенской епархии отец Коррадо Трабукки, OFM, отметил 25-летие своего служения в России

14 сентября – возобновление служения в Преображенской епархии публичных Месс с физическим участием народа Божия после паузы, вызванной пандемией коронавируса

3 ноября – Владыка Иосиф Верт и Генеральный консул Польши в России открыли в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры выставку, посвященную 100-летию со дня рождения святого Иоанна Павла II

2021

27 января – на телеканале «Россия-1» вышел репортаж о проектах «Каритас Преображенской епархии»

13 апреля – празднование 30-летнего юбилея восстановления структур Католической Церкви в России. 30 лет религиозной свободы

16 июня – 30 лет епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта



16-17 октября – всероссийское празднование 30-летия восстановления церковных структур в Новосибирске