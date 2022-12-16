Халдейская Католическая Церковь объявила пост во имя мира в Ираке

Халдейский патриархат призвал всех крещеных халдеев присоединиться к особому посту с молитвой о мире в Ираке и во всем мире, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и Fides.

Пост продлится три дня перед Рождеством, которое в Халдейской Католической Церкви отмечают 25 декабря.

«Рождество, — напоминает в приглашении халдейский Патриарх Луиc Рафаэль Сакко, — празднуется не в память о том, что было две тысячи лет назад». Потому что вера может распознать присутствие Господа, который жив и действует среди нас «с любовью и милосердием».

Дни «особого поста» должны стать временем молитвы и покаяния, подчеркнул Патриарх. Нужно не только воздержаться от употребления мяса, рыбы и алкоголя, но и не поддаваться человеческим порокам: избегать клеветы, лжи, зависти, гордыни и жадности.

Кроме того глава Халдейской Церкви призвал верующих в рождественские дни поддержать семьи беженцев-христиан, которые были вынуждены покинуть свое временное жилье по распоряжению местных властей. В 2014 году эти люди прибыли в Багдад из Ниневийской долины, спасаясь от наступления сил террористической группировки ИГИЛ*. Теперь власти Багдада сносят лагерь беженцев, чтобы построить на его месте торговый центр. Халдейская Церковь предоставила беженцам жилье в здании бывшей семинарии в Багдаде, которую для этих целей специально перестроили на пожертвования верующих. В бывшей таким образом семинарии удалось разместить 130 семей.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.