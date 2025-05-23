Город Рим отдает дань уважения Папе Льву XIV

25 мая в кафедральном соборе Римской епархии – Латеранской базилике — состоится Святая Месса по случаю торжественного восхождения на кафедру Епископа Рима – Папы Льва XIV. Это богослужение увенчает целый ряд обрядов и церемоний, которые последовали за избранием нового Папы 8 мая.

Перед началом этого торжественного богослужения Папа Лев XIV встретится с мэром Рима Роберто Гуалтьери: это будет церемония чествования нового Римского епископа со стороны города.

Торжественная литургия в Латеранском соборе Св. Иоанна начнется в 17 часов процессией и обрядом возведения на римскую кафедру. Папе будут сослужить кардиналы, епископы и настоятели римских приходов, а прислуживать у алтаря – семинаристы Римской епархии. Помимо Папской Сикстинской музыкальной капеллы, литургию будет сопровождать хор Римской епархии под руководством монсеньора Марко Фризины.

Это уникальное богослужение, которое, как и Мессу начала понтификата, Папа Римский совершает всего один раз, включает особые обряды: сразу после приветствия мира кардинал-викарий Римской епархии произнесет обращение от имени римской паствы, выражая радость поместной Церкви, а после того, как Папа займет кафедру, состоится чин принесения послушания со стороны представителей Римской епархии. Подобный обряд проходил также на Мессе начала понтификата Льва XIV, на которой Вселенскому архиерею принесли послушание представители разных категорий Народа Божьего. На этот раз паству Папы Льва XIV будут представлять кардинал-викарий (Бальдассаре Рейна), один из шести вспомогательных епископов, один каноник, один приходской настоятель, один диакон, двое монашествующих, семья, педагог, катехизатор и два представителя молодежи.

По завершении Святой Мессы Папа преподаст благословение городу Риму с лоджии собора, а затем, в 19 часов, посетит расположенную неподалеку базилику Санта-Мария-Маджоре и вознесет молитву перед чудотворным образом Пресвятой Девы Марии Salus Populi Romani.



Источник: русская служба Vatican News

На фото — городская ратуша (мэрия) Рима на Капитолийском холме