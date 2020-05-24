Главный редактор Vatican News: Laudato Si’ – компас для будущего после пандемии

Пять лет назад Папа Франциск подписал документ, который стал новым шагом в социальной доктрине Церкви и «дорожной картой» в строительстве более справедливого общества, способного защитить человеческую жизнь и всё творение, говорится в колонке главного редактора Vatican News Андреа Торниелли. Мы приводим этот материал в переводе русской редакции этого агентства.

Воспоминание пятилетия Laudato Si’ – это вовсе не ритуальное торжество. Неделя, а затем год, посвящённые энциклике, представляют собой своего рода испытание для сбора идей, проектов, опыта, передовой практики. Особым образом они показывают, что именно благодаря этому документу было сделано в общинах, на территориях, по всему миру. Это также повод поразмыслить над злободневностью энциклики сейчас, когда весь мир борется с пандемией COVID-19.

Одно из достоинств обширного Папского текста, который начинается с основ взаимоотношений между творениями и Творцом, состоит в том, что он помогает нам понять: в мире всё взаимосвязано; не бывает экологической проблемы, отделённой от социальной; изменение климата, миграция, войны, нищета и отсталость – это проявления единого кризиса, а он – прежде чем стать экологическим – является, по сути, кризисом этическим, культурным и духовным. Речь идёт о глубоко реалистичном взгляде. Энциклика Laudato Si’ не рождается из ностальгии по давно минувшим дням и не стремится вернуть нас к доиндустриальным формам жизни: она идентифицирует и описывает процессы самоуничтожения, вызванные поиском немедленной прибыли и обожествлением рынка. Корень экологической проблемы, пишет Папа Франциск, заключается именно в том, что «существует искажённый способ понимания жизни и действий человечества, противоречащий реальности вплоть до её разрушения».

Обратиться заново к реальности означает смириться с объективным положением человека, начиная с признания ограниченности мира и его ресурсов. Это значит держаться подальше от слепого доверия, представленного «технократической парадигмой», которая – как утверждает Папа, следуя по стопам Романо Гуардини, – «поместила технический интеллект над реальностью, поскольку человеческий разум больше не воспринимает природу ни как действительную норму, ни как живое убежище». Вмешательство человека в природу, читаем в энциклике, «происходило всегда, но долгое время заключалось в содействии возможностям, предлагаемым тварным миром, и в следовании им. Речь шла о получении того, что природная реальность позволяет сама по себе, как бы держа её за руку. Сегодня же, наоборот, интерес заключается в том, чтобы извлечь из творения всё возможное, налагая на него человеческую руку, игнорируя и забывая о реальности того, что перед нами». Поэтому «наступил момент вновь уделить внимание реальности и устанавливаемым ею границам, которые, в свою очередь, предоставляют возможность для более здорового и плодотворного человеческого и социального развития».

Кризис, который мы переживаем из-за пандемии, сделал всё это ещё более очевидным: «Мы неслись вперёд на полной скорости, чувствуя себя сильными и способными на всё, – подчеркнул Папа 27 марта этого года во время Statio Orbis. – Жадные к наживе, мы позволили поглотить себя вещам и оглушить себя спешкой. ‹…› Мы не пробудились от войн и планетарной несправедливости, не вняли крику бедных и нашей тяжелобольной планеты. Мы продолжали неустрашимо полагать, что в больном мире всегда будем здоровы». В тот напряжённый момент молитвы об окончании пандемии, что заставила нас пробудиться хрупкими и беспомощными, Папа Франциск напомнил: мы призваны «воспользоваться этим периодом испытаний как временем выбора между тем, что действительно имеет значение и что проходит; временем отделения того, что необходимо, от того, что таковым не является». Laudato Si’ ведёт нас к переосмыслению общества, где жизнь людей – особенно самых слабых – находится под защитой; где каждый имеет доступ к лечению; где людей никогда не выбрасывают прочь; где природа не разграбляется огульно, а культивируется и хранится для тех, кто придут после нас.