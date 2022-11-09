Глава УГКЦ встречается с Папой, Римской Курией и послами

Глава Украинской Греко-католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук Украину и прибыл в Ватикан. Визит в Апостольскую столицу продлится неделю, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу предстоятеля УГКЦ.

Верховный архиепископ Киевский и Галичский начал свой римский визит с Божественной литургии 6 ноября в кафедральном соборе УГКЦ Святых Сергия и Вакха.

Утром 7 ноября состоялась встреча иерарха со Святейшим Отцом. Аудиенция проходила в частной библиотеке Апостольского дворца.

Украинский иерарх поблагодарил Папу Франциска за то, что он предпринимает ради восстановления мира, освобождения пленных и заложников, за его близость к украинскому народу посредством молитвы и действия.

В течение последующих дней пройдут встречи с различными ведомствами Св. Престола, которым предстоятель УГКЦ изложит подробности обстановки в его стране. С этой же целью 14 ноября запланирована беседа с некоторыми послами, аккредитованными при Св. Престоле.