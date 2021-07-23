Глава Минздрава: в РФ не будут обязывать детей прививаться от COVID для допуска к учебе

В России не планируют обязать детей вакцинироваться от COVID-19 для допуска к учебе, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью российскому обществу «Знание»

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению (только вакцинированных) мы не планируем. Это четкая совершенно позиция всего медицинского сообщества», — приводит «Интерфакс» сегодняшние слова Мурашко.

Глава федерального ведомства также отметил, что в стране не фиксируют повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей.

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Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвало заявление А. Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ якобы должна начаться до 20 сентября текущего года.

Комментируя это заявление главы Центра имени Гамалеи, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. «Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — сказала тогда омбудсмен. При этом она обратила внимание, что «даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей». «И никак иначе», — заверила уполномоченный.

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В начале июля в Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Уточнялось, что они проводятся на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи. В исследовании принимают участие 100 добровольцев. Исследование продлится год с момента старта.