Глава комиссии Конференции католического епископата США в защиту жизни разочарован отменой ограничения финансирования абортов

Глава комиссии Конференции католического епископата США (USCCB) в защиту жизни архиепископ Канзас-Сити Джозеф Науманн выразил разочарование отменой Белым Домом правила администрации Трампа об ограничении финансирования абортов, передает REGNUM.

Архиепископ призвал президента Байдена — второго президента-католика в американской истории — защищать и беречь человеческую жизнь, пишет Catholic News Agency.

«Ему нравится называть себя набожным католиком. Я бы настоятельно призвал его начать действовать как набожный католик, особенно в вопросах жизни, — сказал монс. Науманн. — И позволить его вере и совести, а не программе Демократической партии, руководить решениями, которые принимает президент».

Кроме того стало известно, что на прошлой неделе Байден назначил послом США при Святейшем Престоле сторонника абортов. Как сообщает австрийское католическое информагентство Kath.net, речь идет о бывшем сенаторе-демократе Джозефе Доннелли, католике по вероисповеданию, который называет себя защитником жизни. Однако в Сенате США он неоднократно поддерживал меры, делавшие аборты возможными или более легкими.

Католик ирландского происхождения, родившийся в американском штате Нью-Йорк, он, как и Джо Байден, изучал право в католическом университете Нотр-Дам. В 2006 году баллотировался от Демократической партии и был избран конгрессменом в Индиане. После потери места в Сенате в 2018 году он вместе с Байденом участвовал в президентской избирательной кампании 2020 года. В посольстве США при Св. Престоле Доннелли должен заменить Каллисту Гингрич, которая занимала этот пост с 2017 по 2020 годы. Однако Сенат США и Ватикан пока еще не одобрили это предложение американского лидера, информирует Vatican News.