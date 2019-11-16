Фоторепортаж о праздновании четвертьвекового юбилея Католической Школы Рождества Христова в Новосибирске в ее собственных стенах

В Католической школе Рождества Христова, отмечающей свой 25-й день рождения, побывал Святой Николай. Он очень торопился и прибыл раньше 6 декабря, чтобы успеть поздравить детей, их родителей, педагогов и выпускников прежних лет со славным Юбилеем…

Фото с праздника предоставлены Оксаной Кондратьевой: