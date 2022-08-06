Финансовая отчетность Святейшего Престола: прогресс в плане прозрачности

Префект ватиканского Секретариата по экономике проанализировал бюджет на 2021 год: дефицит примерно в 3 миллиона евро по сравнению с прогнозированными 33,4 миллиона, однако время самоограничений ещё не закончилось. Передает русская служба Vatican News.

«Мы сделали немало шагов в верном направлении прозрачности, экономической защиты Святейшего Престола и устойчивости», – заявил в интервью для ватиканских СМИ префект Секретариата по экономике о. Хуан Антонио Герреро Альвес, комментируя сводный финансовый отчет Святейшего Престола за 2021 год. По словам прелата, результаты оказались лучше прогнозов, однако «впереди очень неопределённый период», и некоторые структурные проблемы всё ещё требуют своего решения. О. Герреро назвал недофинансирование миссии Папы церковной проблемой и приветствовал продажу лондонского дворца, совершённую «прозрачным образом».

Новшество отчёта за минувший год – консолидация показателей всех структур Святейшего Престола и подчиненных ему институтов, кроме Губернаторства Града Ватикан и Института религиозных дел (IOR). «Это означает шаг вперёд в том, что касается прозрачности и наглядности общей экономической ситуации Святейшего Престола. Был значительно расширен периметр: от 60 ведомств в предыдущем охвате теперь мы перешли к 92; от общих активов в размере 2,2 млрд евро в 2020 году к 3,9 млрд евро в 2021 году; от пассивов в размере 0,8 млрд евро к 2,3 млрд евро; от собственного капитала в 1,4 млрд евро к 1,6 млрд евро; от доходов в 248 млн евро к 1 093 млн евро; от расходов с 315 млн евро к 1 096 млн евро; причём общий дефицит составил 3 млн евро.

По словам префекта Секретариата по экономике, результаты прошлого года оказались лучше, чем предполагалось.

Готовя финансовые отчёты за предыдущие годы, о. Герреро часто говорил о «бюджете миссии». В интервью Радио Ватикана прелат сказал: «Полагаю, что каждое ведомство Римской Курии осознаёт своё участие в миссии Святейшего Отца и ревностно исполняет её, а в период экономических трудностей старается делать это в условиях жёсткой экономии, заботясь о самом необходимом для миссии». По словам священника, недостаточное покрытие расходов Курии является церковной проблемой, поскольку «миссия Папы Римского финансируется недостаточно». Хорошей новостью является то, что Курия «пошла на жертвы, сократив расходы». «Нет сомнений, – добавил прелат, – что мы не можем действовать лишь путём сокращения расходов, поскольку наступит время, когда их нельзя будет сокращать ещё больше без ущерба для миссии, поэтому мы также работаем над тем, как увеличить доходы».

Однако – несмотря на оптимистичные показатели – Святейший Престол ежегодно подвергается декапитализации примерно в 20-25 миллионов евро. Многие департаменты оказывают услуги, за которые не получают экономического вознаграждения: они всегда затратны и практически не имеют доходов, их служение всегда связано с дефицитом. «Так и должно быть, – подчеркнул о. Герреро. – Мы не управляем бизнесом, экономические показатели играют относительную роль, экономика должна служить, а не управлять, как настаивает Святейший Отец. <…> Именно поэтому решающее значение имеют сбор пожертвований ‘Лепта Святого Петра’, который финансирует благотворительную деятельность и миссию Папы Римского, и взносы епархий».

В отчёт о финансовой ситуации Святейшего Престола вошли также показатели Ватиканского пенсионного фонда. По словам префекта Секретариата по экономике, пенсионное обеспечение проблемно почти во всех странах, и ватиканский фонд не является исключением. «Однако, учитывая небольшой объём, ситуация с ватиканскими пенсиями лучше и надёжнее, чем во многих соседних странах. <…> Но несомненно и то, что мы не обеспечиваем пенсионный фонд достаточным образом, чтобы он мог выполнять свои будущие обязательства, и мы обещаем больше, чем на самом деле можем себе позволить. Хорошая новость заключается в том, что у нас ещё есть время для введения корректирующих нетравматичных мер, однако это нужно сделать в ближайшее время», – подчеркнул ватиканский прелат.

Говоря о перспективах на будущее, о. Геррера отметил, что «вырисовывается довольно неопредёленный период»: «У нас не так много переменных, с которыми можно работать, чтобы справиться с кризисом; мы не имеем фискальной и монетарной политики, а также не контролируем значительную часть доходов. Помимо наших структурных проблем, ситуация в мире – война, инфляция, нехватка поставок, финансовая нестабильность – порождает новые вызовы и возможности», – сказал префект Секретариата по экономике, отметив, что за последний период было сделано «немало шагов в правильном направлении прозрачности, экономической защиты Святейшего Престола и устойчивости».