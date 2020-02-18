Филиппины: прекращено дело в отношении четырех епископов, обвинявшихся в государственной измене

Власти Филиппин прекратили дело против четырех католических епископов , одного священника и монаха, обвинявшихся в государственной измене и заговоре с целью свержения президента страны Родриго Дутерте. Как заявили в прокуратуре Филиппин, дело прекращено из-за отсутствия улик. Одновременно с этим в прокуратуре объявили о начале нового дела против еще 11 человек, среди которых – два священника. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Обвинения в призывах к государственной измене, клевете и препятствовании правосудию были выдвинуты против архиепископа Сократеса Вильегаса, епископов Пабло Виргило Давида, Онесто Онтиоко и Тедоро Бакани, священника Роберта Рейеса и брата Армина Луистро в июле прошлого года. Поводом к этому послужило появление в сети видеоролика, в котором клирики были названы участниками подпольной группировки, якобы планировавшей свержение президента страны Родриго Дутерте. По этому делу были обвинены также многие члены оппозиционной партии, включая вице-президента Лени Робредо. «Я молюсь о тех, кто выдумывал эту клевету и ложь, и желаю им мира, – говорится в заявлении архиепископа Вильегаса, распространенном епископской конференцией Филиппин. – Мое возмездие оскорбляющим меня и смеющимся надо мной – прощение». Прелат также обратился к клирикам, против которых государство выдвинуло новые обвинения: «Господь да обратит ваши тревоги в надежду. Не бойтесь».

Филиппинские епископы неоднократно выступали с критикой Дутерте, утверждая, что под видом «войны с наркотиками» в стране вершатся внесудебные расправы. Президент, со своей стороны, не скрывает неприязни к католическому епископату. В 2018 он призвал филиппинцев «убивать и грабить» епископов, назвав их «бесполезными дураками, которые только и делают, что критикуют». В 2016 году, еще до избрания на президентский пост, Дутерте оскорбительно высказался о Папе Франциске, однако позже направил Понтифику письмо с извинениями.