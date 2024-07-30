Филиппины: премия «Золотой крест» за межрелигиозный диалог

Епископская конференция Филиппин присудила премию «Золотой крест» им. Хорхе Барлина отцу Себастьяну Д’Амбре, итальянскому миссионеру Папского института заграничных миссий (PIME), основателю межрелигиозного движения Silsilah Dialogue Movement, сообщает Vatican News.

Епископы азиатского архипелага высоко оценили «исключительно щедрое служение» миссионера, которое способствует диалогу между мусульманами и христианами, говорится в официальном комментарии к награде.

В этом году отмечается 40-летие движения исламо-христианского диалога, начатого на острове Минданао в южной части Филиппин. В 1984 году группа мусульман и христиан организовала первые встречи с целью укрепления взаимопонимания и сотрудничества, обмена идеями и жестами солидарности, вовлекая многих людей, объединённых общим стремлением.

Сорок лет служения о. Себастьяна Д’Амбра не обошлись и без печальных событий: в 1992 году был убит отец-миссионер Сальваторе Карцедда, один из основателей движения Silsilah. В интервью католическому информационному агентству Fides отец Д’Амбра заявил:

«Путь к миру проходит через эпизоды насилия, но мы будем продолжать его с верой и надеждой. ‹…› Диалог для нас зиждется на духовной основе. В недавно созданном Богословском колледже ‘Эммаус’ мы готовим молодых христиан и мусульман к жизни в духе диалога. В сердце каждого человека скрывается стремление к миру».