Фестиваль «Место встречи» пройдёт в октябре в Москве (анонс)

С 12 по 15 октября в Москве пройдет фестиваль “Место встречи”, организованный Движением Comunione e Liberazione (“Общение и освобождение”) и их друзьями как продолжение Международного фестиваля дружбы между народами “Митинг Римини” (Meeting Rimini). Подробности сообщает «Рускатолик.рф».

Фестиваль проходит в Москве уже третий год. В этом году он обрел собственное название, однако, он продолжает тему “Митинг Римини”, прошедшего в Италии во второй половине августа: «Человеческое существование есть неисчерпаемая дружба».

Эта тема находит выражение не только в программе фестиваля, но и в выбранных для него площадках. Так, 12 октября он откроется в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) выставкой о митрополите Антонии (Сурожском) «Жизнь для меня Христос». Выставка проводится по инициативе Фонда “Духовное наследие митрополита Антония Сурожского” к 20-летию со дня его кончины. Фестиваль продолжится на площадке Культурного центра “Покровские ворота”, который без малого 20 лет создаёт пространство для диалога представителей христианских конфессий и других религий, Церкви и общества, науки и веры.

Ещё одна выставка в рамках фестиваля будет посвящена отцу Романо Скальфи, итальянскому священнику, богослову, основателю ассоциации «Христианская Россия» (Сериате, Италия). Во встрече, посвященной её открытию, примет участие поэт, прозаик, переводчик и историк культуры Ольга Седакова. Презентация пройдет в пятницу, 13 октября, в Культурном центре “Покровские ворота”.

Самая насыщенная программа ждёт гостей в пятницу и субботу.

14 октября она начнется встречей “Цветы надежды: голос сирийских христиан”, в ходе которой организаторы и участники первого после войны масштабного паломничества в Сирию расскажут о дружбе, из которой родилась эта поездка, о свидетелях, которых они встретили, и конечно, прозвучит голос самих сирийских христиан, в частности, будут показаны видео-фрагменты выставки о сёстрах-траппистках из Азера, которые прошли всю войну вместе с сирийским народом. А во второй половине дня гостей фестиваля ждёт круглый стол под названием “Сердце воспитания – это дружба” с участием школьных преподавателей из разных городов России и Казахстана, православных и католиков, которые предлагают посмотреть на воспитание как на сопровождение человека к его судьбе и хотят поделиться собственным опытом.

Завершит субботнюю программу встреча с известным филологом, ведущим специалистом по изучению творчества Ф.М. Достоевского Т.А. Касаткиной. Встреча будет посвящена презентации ее новой книги «”Мы будем — лица…” Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского» (М: ИМЛИ РАН, 2023).

В воскресенье организаторы фестиваля специально предусмотрели время, чтобы все желающие могли посетить выставку о митрополите Антонии (Сурожском) в ПСТГУ в сопровождении экскурсовода. Гостей в Лиховом переулке будут ждать с 12 до 16 часов. А в 17 часов в Культурном центре “Покровские ворота” начнется встреча с предпринимателями: Донато Паризи (владелец траттории и пиццерии “+39”, много лет занимается сыроварением и импортом итальянских продуктов), Алессандро Мауро (генеральный директор компании “Руссиатэкс”, мастер-франчайзера и официального импортера брендов одежды Terranova и Calliope в России и странах Евразийского таможенного союза) и Евгенией Белонощенко (основатель федеральной сети детских клубов и садов “Бэби-клуб”). Они расскажут о том, что значит быть предпринимателем, об отношении между бизнесом и желанием быть полезными обществу, о том, что движет их начинаниями, и что значит строить общее благо сегодня.

Завершится вечер концертом неаполитанских песен с участием известного итальянского певца и пианиста Роберто Кардилло.

Фестиваль “Место встречи” организован при поддержке католической благотворительной организации Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») и траттории “+39”.

Ознакомиться с подробной программой и следить за новостями можно в официальном Telegram-канале: Фестиваль “Место встречи”.