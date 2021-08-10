«Фаворская неделя» завершилась в Новосибирске (+ФОТО)

Торжественной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня в день очередной, 24-ой, годовщины освящения этого храма завершилась 10 августа с.г. «Фаворская неделя» в столице Сибири. Богослужение возглавил генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко, а проповедь прочитал с амвона эконом епархии отец Александр Деппершмидт.

Отец Александр размышлял о символизме Храма Божия как такового, как и о символике связанных с ним сакральных образов. «Вы приступили к горе Сиону, ко Граду Бога Живого…». В храме мы приступаем к Богу нашего Спасения, к любящему нас Спасителю. Однако Церковь – это прежде всего не здание, а люди, и нам следует осознать свое призвание – «стать живыми камнями» в Божием строении. Кафедральный собор, годовщину освящения которого мы отмечаем сегодня, является осязаемым символом Поместной Церкви: в него совершают паломничества верные со всей епархии, в нем преподается вся полнота Таинств, в нем находится средоточие учительской власти Поместного Архипастыря – Отца Епископа. Наша обязанность – хранить наш собор в чистоте и святости, сотрудничая в этом плане с благодатью Божией, дабы он воистину стал «Домом молитвы» для всех населяющих нашу страну и наш город народов.

Особенно пышные торжества в «Фаворскую неделю» ожидаются в начале августа будущего года, когда Кафедральный собор Преображения Господня будет отмечать свой «серебряный» четвертьвековой юбилей.